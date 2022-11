Dobrý večer. Zhruba za dvacet minut bude zahájeno finále Next Gen Finals mezi Jiřím Lehečkou a Brandonem Nakashimou. Komu název turnaje moc neříká, věřte, že se jedná o jakýsi turnaj mistrů tenistů do 21 let. Zápasy se hrají na tři vítězné sety, přičemž každý set má maximálně sedm gemů. K zisku setu totiž tenistům stačí čtyři úspěšné gemy.