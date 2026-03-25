25. 3. Marián
Reklama
Reklama
Lehečka je v Miami v semifinále. Proti španělskému outsiderovi se ale nadřel

Tenista Jiří Lehečka vyhrál v Miami nad překvapením turnaje Španělem Martinem Landalucem 7:6, 7:5 a postoupil do semifinále, což se mu na Masters povedlo teprve podruhé.

Jiří Lehečka na turnaji v MiamiFoto: CTK
Reklama

V duelu o postup do finále narazí buď na Američana Tommyho Paula, nebo na Francouze Arthura Filse.

V prvním setu si oba hráči drželi servis, a tak musel rozhodnout tie-break, který Lehečka vyhrál suverénně 7:1. Také ve druhé sadě byli oba hráči, které od sebe v žebříčku dělí více než sto míst, na podání dlouho stoprocentní.

Až ve dvanáctém gamu se Lehečka propracoval k mečbolům. První tři sice 22. hráč světa neproměnil, ale při čtvrtém už odolal soupeřovu tlaku a po více než dvou hodinách mohl i díky osmi esům slavit postup do semifinále.

To si čtyřiadvacetiletý Čech dosud na Masters zahrál pouze předloni v Madridu.

Reklama
Reklama

Lehečka v Miami napodobil Karolínu Muchovou, která se o finále střetne s Američankou Coco Gauffovou. Oba Češi mají šanci navázat na Jakuba Menšíka, který loni na Floridě senzačně triumfoval.

Tenisový turnaj v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Lehečka (21-ČR) - Landaluce (Šp.) 7:6 (7:1), 7:5.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kanada Írán USA Izrael Palestinci protestují

ŽIVĚ Írán odmítl americký návrh na ukončení války, přichází s pěti vlastními požadavky

Írán odmítl americký návrh plánu ukončení války a předložil pět vlastních požadavků, kterými podmiňuje vyřešení konfliktu. Íránské státní televizní stanici to sdělil nejmenovaný představitel íránské bezpečnosti. Agentura Reuters ve středu s odvoláním na také nejmenovaného íránského činitele uvedla, že prvotní odpověď Íránu na americký návrh nebyla pozitivní, ale že ho Teherán nadále zkoumá.

neuvedeno

Třinec sahá po postupu do semifinále, Bílí Tygři ve Varech sérii srovnali

Třinečtí hokejisté porazili ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání doma Hradec Králové 4:2 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. Duel rozhodl Andrej Nestrašil gólem v 53. minutě, výhru zpečetil do prázdné branky Ondřej Kovařčík Liberečtí Bílí Tygři po dvou domácích prohrách vyhráli podruhé venku.

Reklama
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině

Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.

Reklama
Reklama
Reklama