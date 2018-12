Legendy zase věří Češkám. Plíšková bude jedničkou a vyhraje grandslam, hlásí Evertová

před 1 hodinou

Je co obhajovat. Nejlepší tým, nejlepší deblový pár, dvě hráčky v desítce. České tenistky zažily další skvělý rok. Po dvou měsících pauzy se kolotoč světového okruhu opět roztáčí a podle legend Martiny Navrátilové či Chris Evertové by právě Češky měly hrát prim. Životní sezonu věští hlavně Karolíně Plíškové.

Sotva stihly vyschnout louže šampaňského v pražské O2 areně po dalším listopadovém triumfu výběru Petra Pály a už je tady nová sezona. Jak bývá zvykem, jako první se karavana pohne směrem do Austrálie. A očekávání jsou velká.

Česká vlaječka svítí hned u šesti hráček v první stovce, sedmá je v těsném závěsu, ovšem patří Lucii Šafářové, která v Melbourne ukončí profesionální kariéru. Mezi elitu se chce v novém roce natlačit také mladá krev v podobě Marie Bouzkové nebo Karolíny Muchové.

Když se proti sobě posadily dvě tenisové legendy Martina Navrátilová a Chris Evertová, aby pro web WTA zhodnotily sezonu 2018 a vyřkly předpověď pro tu příští, zasekly se nad Karolínou Plíškovou, jako nad příští světovou jedničkou po Simoně Halepové.

"Bezpochyby na to má, má talent a všechny zbraně, i když teď jsme trochu bez indicií, jak na tom je," uvedla Navrátilová.

"U ní je to o zápalu pro hru, ve stoprocentní sebedůvěře na kurtu. Uvidíme, co s ní udělá, že se v létě vdala. Neříkám, že to je nutně negativní věc, ale teď už musí uvažovat nad životem jako něčí manželka," připomněla Evertová svatbu Plíškové s manažerem Michalem Hrdličkou.

Američanka věří, že rodačka z Loun zažije životní sezonu. "Když se podíváte na její výkony v některých zápasech, nechce se vám věřit, že někdo s takovou silou ještě nevyhrál grandslam," dodala Evertová.

Podle ní se finalistka US Open z roku 2016 a světová jednička z loňského léta tentokrát už prvního úspěchu dočká.

"V uplynulém roce zvedly trofej nad hlavu hráčky, které si to opravdu zasloužily, jako Wozniacká nebo Halepová, daly do toho všechno to zklamání z předchozích neúspěchů. Plíšková je podle mě další v pořadí z těch, které si to zaslouží," chválí Evertová aktuální osmičku žebříčku.

Plíšková během zimní pauzy rozhodně nelenila. V první řadě stabilizovala tým. Po propuštění Tomáše Krupy prodloužila trenérskou spolupráci s Australankou Rennae Stubbsovou a Španělkou Conchitou Martinezovou.

Kondici pilovala s Michalem Břetenářem, která má zkušenosti s hokejisty z NHL, v průběhu sezony si její fyzičku vezme na starosti Azuz Simčič, který čtyři roky cepoval českou tenisovou jedničku Tomáše Berdycha.

Sezonu začne Plíšková v Brisbane, kde ji v prvním kole vyzve 44. hráčka světa Julia Putincevová z Kazachstánu.

U protinožců odehraje první zápas také Petra Kvitová. Aktuální česká jednička a světová sedmička si vynahradí, že v listopadu kvůli nemoci nemohla zasáhnout do finálové fedcupové bitvy proti USA, a utká se s Američankou Danielle Collinsovou.

"Petra byla v uplynulé sezoně důkazem, jak otevřený okruh byl. Měla skvělou sezonu. Vyhrála pět turnajů, nejvíc ze všech, ale na grandslamech se trápila a končila v prvních kolech," připomněla Navrátilová, která ale rodačce z Bílovce dlouhodobě fandí.

Jisté je, že jak Kvitové na konci sezony trochu docházely síly po obrovské porci zápasů, tak na začátku dalšího ročníku se opět vůbec nešetří. Po Brisbane totiž přijala divokou kartu na turnaj do Sydney.

Na dalších deset měsíců fyzického zápřahu se musí připravit i úspěšné české deblistky Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová. Obě měly letos v součtu dvouhry a čtyřhry na kontě přes stovku utkání.

První po boku Barbory Krejčkové vyhrála dva grandslamy a vystoupala do čela žebříčku. Druhá si s Andreou Hlaváčkovou zahrála Turnaj mistryň. A obě budou v bitvách na dvou frontách pokračovat.

Siniakovou čeká v Brisbane start proti domácí Ajle Tomljanovicové, Strýcová se v novozélandském Aucklandu utká s Američankou Taylor Townsendovou. V Šen-čenu pak naskočí do sezony Kristýna Plíšková proti Číňance Pcheng Šuaj.