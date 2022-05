Láme mi to srdce, modlím se za něj, reaguje Djokovič na odsouzení Beckera

Pojí je krásné vzpomínky. Srbský tenista Novak Djokovič vyhrál s Borisem Beckerem za zády šest titulů z grandslamových turnajů. Teď musí na dálku sledovat, jak si jeho bývalý německý kouč odpykává dvouapůlletý trest ve vězení.

Becker trénoval Djokoviče mezi roky 2013 a 2016. Společně dotáhli Srbův kariérní grandslam, když se jim povedlo ovládnout Roland Garros. Rodák z Bělehradu vyhrál za tři roky šest podniků velké čtyřky, tedy stejný počet, jaký legendární Němec nastřádal za celou kariéru.

"Je to přítel, opravdu dlouholetý přítel, člověk, ke kterému mám hodně blízko. Láme mi srdce, co se stalo," odpověděl Djokovič před turnajem v Madridu novinářům, kteří se ho ptali na Beckerův páteční trest.

Čtyřiapadesátiletý Němec si musí odsedět dva a půl roku ve vězení kvůli maření insolvenčního řízení, které probíhalo v posledních pěti letech. Soud ho uznal vinným ve čtyřech z 24 bodů obžaloby.

"Nechci úplně zabrušovat do detailů toho procesu, na to nemám dost informací. Podstatné je, že to je člověk, který stojí za spoustou mých úspěchů, a je mi líto, že ho čeká vězení," uvedla současná světová jednička.

Becker po svém bankrotu převedl stovky tisíc liber ze svého obchodního účtu na jiné účty, mezi něž patřily účty bývalé manželky Barbary a tehdejší manželky Lilly, s níž se rozváděl. Také nepřiznal nemovitost v Německu, bankovní půjčku 825 000 eur a podíl v technologické firmě.

Proti trestu se sice ještě může odvolat, ale do vězení musel nastoupit okamžitě.

"Nevím, jak to s ním nakonec dopadne, ale modlím se za něj. Doufám, že bude v pořádku, mám starost hlavně o jeho duševní zdraví, protože to bude asi nejnáročnější část ve zvládnutí trestu," dodal Djokovič.

Srbský tenista má momentálně svých starostí dost. Kvůli zákazům startu na turnajích pro absenci očkování proti covidu odehrál Djokovič pouze osm zápasů, z toho tři prohrál.

Na antuce v Bělehradu sice došel až do finále, ale to jen díky třem utrápeným vítězstvím po třísetových bitvách. V souboji o titul pak padl s Rusem Andrejem Rubljovem.

"Jsem v první řadě rád, že jsem zpátky na turnajích a mám za sebou trochu víc času na kurtu. Naposledy jsem hrál finále, to je dobrý výsledek, musím to brát pozitivně," uvedl.

Poté, co musel vynechat Australian Open, už se dvacetinásobný grandslamový šampion chystá na French Open i následný Wimbledon.