To, co Siniaková, bych nezvládla, uznala Kvitová. A další triumfy? Už mám svá léta

před 1 hodinou

Petra Kvitová o víkendu neúnavně povzbuzovala své kolegyně z českého fedcupového týmu. A na jeho konci pozvedla nad hlavu svou šestou trofej.

Nejprve to vypadalo, že největší díl odpovědnosti padne na ni. Po odstoupení Karolíny Plíškové měla být jasnou jedničkou Česka v domácím finále Fed Cupu proti Spojeným státům.

Nemoc ale Petru Kvitovou na kurt v O2 areně nepustila. Její klíčovou roli úspěšně převzala Kateřina Siniaková, přidala se i Barbora Strýcová a české tenistky po výsledku 3:0 na zápasy opět vybojovaly titul.

"To, co předvedla Katka, to bych určitě nezvládla," uznale kývala hlavou směrem ke své mladší krajance.

Siniaková v duelu týmových jedniček válčila s devatenáctiletou Sofií Keninovou bezmála čtyři hodiny, v závěru odvrátila mečboly a sama udeřila. Kvitová přiznala, že po nemoci by s podobnou zátěží měla obrovské problémy.

"V reprezentaci trochu bojuju se zdravím. Je mi to líto. Ale holky to zvládly úžasně, jsem moc ráda, že hraju v téhle éře, že jsem jim mohla fandit. Protože je to prostě něco neuvěřitelného," zvážněla Kvitová krátce poté, co ji od ucha k uchu rozesmátou přivezl Petr Pála na zádech před novináře.

Řeč přišla i na její pokračování v týmu. Největší souputnice Kvitové z národních barev už si Fed Cup nezahrají. Lucie Šafářová ukončí kariéru v lednu po Australian Open, Barbora Strýcová už se soustředí na osobní kariéru. Osmadvacetiletá Kvitová je sice o pár let mladší, v neděli ale podotkla: "Už mám také nějaká léta."

Větu, která mohla odstartovat paniku, ale Kvitová naštěstí pro české fanoušky nerozvedla do jasného zásadního závěru. Naopak. Další její věty už byly o poznání pozitivnější.

"Abych byla upřímná, sama ještě úplně nevím. Je tu spousta mladých holek, přijde čas, kdy je v tom necháme, to je jasné. Můj jediný kapitán je Petr Pála, začala jsem s ním a možná skončím, až skončí on," rozesmála svého fedcupového vůdce. "Zatím to neplánuju," dodala.

Motivaci neztrácí, byť slavila vítězný Fed Cup už pošesté. Byla u všech českých triumfů v letech 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2018. To z ní pochopitelně činí legendu soutěže. Už je na děleném třetím místě nejúspěšnějších tenistek historie. Před ní jsou jen americké ikony Billie Jean Kingová a Chris Evertová, se sedmi, respektive osmi primáty.

"Osm? To je ještě pořád hodně. Viď, Péťo," otočila se spiklenecky na kapitána. Následovaly další salvy smíchu. Kvitová žila o víkendu s týmem a výrazně se starala o dobrou náladu.

Zdůvodnila to jako obvykle těžko zpochybnitelným výrokem: "Zbožňuju fedcupové víkendy a reprezentaci Česka."