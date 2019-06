Kvitová otevřeně: Mužům teď nevěřím, jsem sama. Někdy po ulici skoro běžím

před 35 minutami

I když teď opět léčí poraněnou ruku, může být spokojená. Petra Kvitová se dva a půl roku od útoku v jejím bytě, ze kterého vyvázla s pořezanými prsty, vyšvihla téměř až na úplný vrchol žebříčku. Během přípravy na nadcházející Wimbledon dala britskému deníku Guardian otevřenou zpověď o následcích tehdejšího incidentu. Pořád se z něho úplně nevzpamatovala.

V březnu letošního roku se pro Kvitovou příběh kolem jejího napadení v Prostějově uzavřel. Soud napařil pachateli Radimu Žondrovi osm let. Mohla se už soustředit jen na tenis, v kterém v probíhající sezoně zářila. Vždyť si zahrála finále Australian Open.

Jenže v rozhovoru pro britský deník Guardian přiznala, že na ni následky útoku z prosince 2016 stále doléhají.

"Poté jsem dlouho nechodila ven. Byla jsem jen s lidmi, které znám, s těmi nejbližšími. Doteď lidem nevěřím. Zvlášť mužům. Možná právě proto teď žádného nemám. Nemám důvěru v lidi, které znám jen krátce," přiznala Kvitová.

"Nemůžu jet třeba v taxíku sama s mužem. Když jsem ve městě nebo někde na ulici, téměř běžím. Občas mívám strach, že je někdo za mnou. Je to těžké," uvedla.

Detailněji popsala i to, co se dělo během útoku v ranních hodinách 20. prosince 2016 poté, co ji zloděj pořezal. Žondra totiž prý po pořezání Kvitové nechtěl z bytu hned zmizet.

"Tehdy se projevila má mentální síla. Snažila jsem se mu nabídnout peníze, aby odešel. Od nejdřív nechtěl, že prý potřebuje čas, aby mohl přemýšlet. Na to jsem mu řekla, že nemám na přemýšlení čas, že musím do nemocnice," vzpomíná devětadvacetiletá tenistka.

Nakonec dala útočníkovi deset tisíc korun a on z bytu odešel. "Musel vědět, že hned zavolám policii a popíšu jim ho. Nesměl mít čas na rozmyšlenou, klidně mě mohl zabít," ví rodačka Bílovce.

Poté co podstoupila operaci a dala ruku do pořádku, odstěhovala se z Prostějova do Prahy. Ale ani tam to nebylo ideální.

"První měsíce byly náročné. Ležela jsem například v posteli, slyšela nějaký zvuk z koupelny a hned si řekla ´pane bože´," vysvětlila.

Od návratu na kurty na jaře 2017 vyhrála Kvitová devět turnajů, letos si zahrála grandslamové finále v Melbourne a posunula se na druhé místo žebříčku. V květnu ji ale přibrzdilo další zranění, konkrétně trhlinka ve svalu na levém předloktí. S ním nyní bojuje a sní o tom, že si zahraje alespoň Wimbledon.