Kvitová je po pauze v Montrealu ve třetím kole, narazit může i na Karolínu Plíškovou

před 1 hodinou

Petra Kvitová postoupila do třetího kola v Montrealu po vítězství 6:3, 6:4 nad Anett Kontaveitovou.

Montreal - Tenistka Petra Kvitová zvládla na turnaji v Montrealu první zápas po pětitýdenní pauze od nečekaného vyřazení v prvním kole Wimbledonu. Osmá nasazená Češka dnes v druhém kole Rogers Cupu porazila 6:3, 6:4 Estonku Anett Kontaveitovou a v příštím utkání se může střetnout s Karolínou Plíškovou.

Kvitová měla v Montrealu na úvod volný los a do turnaje, který v roce 2012 vyhrála, vstoupila už letošním třetím duelem proti Kontaveitové. V zápase jednou přišla o servis, ale sama proměnila tři brejkboly. Zápas ukončila po půldruhé hodině při druhém mečbolu podáním, které její soupeřka nedokázala vrátit do kurtu. Osmadvacetiletá Kvitová tak o šest let mladší Estonce alespoň částečně oplatila porážku z 3. kola Roland Garros.

O postup do čtvrtfinále se může Kvitová střetnout v atraktivním českém duelu s Plíškovou. Bývalou světovou jedničku ale ještě předtím čeká zápas druhého kola s Nizozemkou Kiki Bertensovou.