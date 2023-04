Kvitová je obětí české rusofobie a propagandy, rozčílila se Kuzněcovová

Více než týden po turnaji v Miami stále rezonují slova Petry Kvitové, vítězky floridského podniku. Dvojnásobná wimbledonská šampionka podporou Ukrajiny namíchla ruskou tenistku Světlanu Kuzněcovovou.

Sedmatřicetiletá ruská veteránka už dva roky kvůli různým zdravotním trablům nehraje. To jí ale nebrání vyjadřovat se k aktuální situaci v tenise.

Naposledy ji nadzvedla slova české hvězdy, která se zastala ukrajinských sportovců. Kvitová prohlásila, že loňské vykázání ruských a běloruských tenistů z Wimbledonu jí vyhovovalo víc než jejich avizovaný letošní návrat do All England Clubu.

"Je jasné, že Češi jsou proti Rusům. Všude funguje propaganda a šíření rusofobie," prohlásila Kuzněcovová v ruských médiích.

Podle ní by se česká tenistka neměla neměla k ruské agresi na Ukrajině vůbec vyjadřovat.

"Tenisté politice vůbec nerozumí, neměli by ji do svého sportu vůbec zatahovat. Ani já jí nerozumím, ať prostě hrají tenis a o tyhle věci se nestarají," rozčílila se rodačka z Moskvy.

Kvitová se po návratu z Miami, kde oslavila třicátý titul, opravdu nechtěla ke svým výrokům z amerického turnaje dál vyjadřovat.

"Mělo to docela ohlas, ale tím bych to celé uzavřela. V šatně se o tom s holkama nebavíme, spíš to probíráme s novináři. Nebo aspoň já mám takovou zkušenost," dodala Češka.

Nebyla ale sama. Stejný názor na rusko-ukrajinský konflikt a jeho dopady na sportovce má i ženská světová jednička Iga Świateková.

"Po druhé světové válce němečtí tenisté nesměli hrát, stejně jako japonští a italští, a já mám pocit, že taková věc by ruské vládě ukázala, že to nestojí za to," uvedla Świateková.

Vyjádření obou hráček ocenil šéf ukrajinského tenisu Jevgenij Zukin.

"Jsou celému konfliktu blízko, proto jsou empatické. Cítí, jak je to ovlivňuje, jednak z hlediska uprchlíků a také co se týče hrozby pocházející z Ruska, pokud Ukrajina padne. Bohužel jsou na okruhu v menšině," posteskl si Zukin.