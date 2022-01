Kvitová odvrátila dva mečboly a má první výhru v roce. Slaví i Vondroušová

České tenisové hvězdy Petra Kvitová a Markéta Vondroušová se dočkaly prvních vítězství v novém roce.

Kvitová, která v prvním duelu roku 2022 podlehla v Adelaide až 263. hráčce Priscille Honové z Austrálie, si spravila náladu na turnaji v Sydney. Znovu musela hrát tři sety, odvrátila dokonce dva mečboly a Arantxu Rusovou z Nizozemska nakonec porazila 3:6, 7:6, 7:5. Se soupeřkou, 66. tenistkou žebříčku, bojovala aktuální světová jednadvacítka bez sedmi minut tři hodiny.

Jednatřicetiletá Kvitová sice do zápasu nevstoupila dobře a rychle prohrávala 1:4. Ve druhé sadě se však dvojnásobné grandslamové šampionce podařilo vyrovnat a vynutit si rozhodující set.

V něm dostala jako první šanci ukončit zápas Rusová, které Kvitová při vlastním podání za stavu 4:5 nabídla dva mečboly. Česká favoritka však oba odvrátila, vzápětí vzala soupeřce servis a v následující hře utkání ukončila.

"Dneska jsem musela opravdu hodně bojovat. Navíc když prohrajete první zápas sezony, tak to není příjemný pocit. A to byl přesně můj případ," řekla Kvitová na webu WTA.

"Ale bojovala jsem o každý bod, bylo to náročné, ale nějak se mi to povedlo. Nakonec je to výjimečný pocit, protože už to bude nějaký čas, co se mi podařilo vyhrát po odvrácení několika mečbolů," dodala.

V dalším kole se dvojnásobná vítězka turnaje v Sydney utká buď s Australankou Astrou Sharmaovou, nebo se sedmou nasazenou Ons Džabúrovou z Tuniska.

Pro Vondroušovou byl duel s Viktorijí Golubicovou prvním v tomto roce a rovněž ona musela otáčet. Švýcarku v Adelaide nakonec zdolala 5:7, 6:4, 6:3. Češka, 34. hráčka rankingu WTA, strávila na kurtu s rivalkou, jež je osm míst pod ní, dvě a půl hodiny.

Vondroušovou teď čeká Ana Konjuhová z Chorvatska, jíž zatím v jediném vzájemném duelu před čtyřmi lety podlehla.

Tenisový turnaj v Sydney (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 703.580 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (ČR) - Rusová (Niz.) 3:6, 7:6 (7:4), 7:5, Kontaveitová (4-Est.) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:3, Badosaová (5-Šp.) - Ostapenková (Lot.) 7:6 (7:1), 6:1.

Muži (dotace 521.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Goffin (8-Belg.) - Bagnis (Arg.) 6:4, 6:4.

Tenisový turnaj v Adelaide (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 239.477 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (6-ČR) - Golubicová (Švýc.) 5:7, 6:4, 6:3, Parrizasová (Šp.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 6:4, Konjuhová (Chorv.) - Savilleová (Austr.) 6:2, 7:6 (7:4), Kosťuková (Ukr.) - Rogersová (USA) 6:3, 6:4.

Muži (dotace 430.530 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Vukic (Austr.) - Bublik (6-Kaz.) 7:6 (7:5), 6:2, Paul (USA) - Tiafoe (7-USA) 6:2, 6:3.

Kvalifikace na tenisový grandslamový turnaj Australian Open:

Muži:

1. kolo: Lehečka (16-ČR) - Mmoh (USA) 6:3, 6:4.

Ženy:

1. kolo: Masarovová (Šp.) - Malečková (ČR) 6:2, 6:2.