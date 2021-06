Kvitová jako slon v porcelánu. Není možné, že můžu hrát takhle blbě, říkala si

Před deseti lety vyhrála tenistka Petra Kvitová poprvé slavný Wimbledon. Navždy bude mít v paměti emoce po proměněném mečbolu a radost svých nejbližších v lóži. Letos absolvuje londýnský grandslam na oblíbené trávě už potřinácté, a přestože je dvojnásobnou šampionkou z All England Clubu, jako před každým turnajem o sobě pochybuje.

Loni se Wimbledon kvůli koronaviru neuskutečnil a letos se tenisté vrací do historických kulis po dvou letech.

"Těším se hrozně moc, to každopádně, protože loni se to bohužel zrušilo. Moc se těším na tamní travičku, až to vypukne a všichni budou zase chodit v bílém," uvedla Kvitová po přípravném turnaji na trávě v Bad Homburgu, kde došla do semifinále.

V Německu světová dvanáctka především testovala stav kotníku, v kterém si natrhla vaz na antukovém Roland Garros a měla dva a půl týdne pauzu. "Vydržel. Jsem nadšená, že nebolí, což je dobré znamení. To je asi nejdůležitější zpráva týdne," řekla jednatřicetiletá tenistka.

Radost mohla mít i z postupného zlepšení své hry. "Asi všeho, z tohoto pohledu je to hodně pozitivní," prohlásila. Po prvním utkání v Bad Homburgu ze sebe totiž měla hrozný pocit.

"Říkala jsem si, že snad ani není možný, že můžu hrát takhle blbě. Opravdu jsem se cítila jako slon v porcelánu, měla zavázaný kotník, na což nejsem zvyklá, a nemohla se pohnout."

Přidala ještě dvě výhry a v semifinále podlehla po boji v duelu bývalých wimbledonských vítězek s domácí Angelique Kerberovou.

"Zápas od zápasu jsem se zlepšovala a bylo to vidět. Škoda, že to v tom posledním nevyšlo. Měl vysokou úroveň. Ale třeba se to otočí," nadhodila.

Před startem Wimbledonu si zvedla sebevědomí, radost měla už jen ze hry na zeleném pažitu a do oblíbeného turnaje může jít s nadhledem. Svěřenkyně trenéra Jiřího Vaňka ale od sebe vždy chce maximum.

"Pravděpodobně nemůžu říct, že bych jela na turnaj a nepochybovala o sobě. Teď je to stejné. Už není čas něco zlepšit, ale věřím, že si všechno sedne. Bude to další grandslam, těžký los, ale těším se, že tam budu znovu po dvou letech," řekla Kvitová.

Do Londýna se přesune dnes odpoledne. Vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením si tentokrát tenisté nemohou pronajmout bydlení v domech okolo areálu, ale budou v "bublině" v hotelu.

"Takže to bude jiný Wimbledon, než jsme zvyklí. Žádný domeček ve Wimbledonu, ale někde ve městě hotel. Bude to daleko na kurty, ale areál si určitě užiju," uvedla.

Los přiřkl české levačce do prvního kola Američanku Sloane Stephensovou. "Není to úplně jednoduchý, ale je to tráva, tak snad to bude na mé straně," doufá Kvitová.

Třeba jí pomůže vzpomínka na vítězství z roku 2011. Tehdy porazila ve finále Rusku Marii Šarapovovou.

"Nejsilnější je moment vítězství, hned po mečbolu, při kterém jsem dala eso. Pak jsem držela trofej a viděla radost nejbližších v boxu. Tyhle emoce jsou nejvíc," líčila.