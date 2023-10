Šílené podmínky. Neúcta. Vondroušová se přidala k Sabalenkové v ostré kritice WTA

Markéta Vondroušová se po svém úvodním duelu Turnaje mistryň přidala k Aryně Sabalenkové a Jeleně Rybakinové a tvrdě zkritizovala kurt v mexickém Cancúnu. Tristní kvalitou dvorce ale česká tenistka nechtěla omlouvat svou porážku 6:7, 0:6 s polskou favoritkou Igou Šwiatekovou. Ostatně ani čtyřnásobné grandslamové vítězce nepředvídatelný povrch nevyhovoval.

V očekávaném duelu mezi úřadující šampionkami Wimbledonu a Roland Garros se nehrál pěkný tenis a zásadní vinu na tom nesla právě kvalita centrálního kurtu, na němž se objevují bubliny a různé další nerovnosti.

Iga Šwiateková byla po utkání o něco smířlivější, po vítězném zápase se přece jen na negativa snáze zapomíná.

"Není to pozitivní pro žádnou z nás, nicméně není naším hlavním úkolem soustředit se právě na tohle. Občas přijde divný odskok, což je ale stejné jako na antuce nebo na trávě, takže se na to snažím dívat touto perspektivou a dělat svou práci. Není to pohodlné, ale nakonec na tom nezáleží, protože všechny máme stejné podmínky," prohlásila dvaadvacetiletá světová dvojka.

Vondroušová se na tiskovou konferenci dostavila s úsměvem, okamžitě se ale pustila do kritiky.

"Upřímně, kurt je velmi zlý. Opravdu hodně šílený. Skáče to všude. Není to ani tvrdý povrch, spíš je to jako špatná antuka nebo tráva. Neříkám to proto, že jsem prohrála, cítila jsem to stejně už při tréninku. Pro Turnaj mistryň to není dobré," uvedla čtyřiadvacetiletá tenistka ze Štvanice.

Vondroušová vyjádřila zklamání nad svou první účastí na WTA Finals, tenisovém svátku určeném pro osm nejlepších tenistek sezony.

"Mám pocit, že lidi z WTA vůbec nezajímá, jak to vnímáme my. Nikdo nás neposlouchá, nikoho nezajímá náš názor. Je to velmi smutné," řekla Češka novinářům.

Připojila se tak zejména k Bělorusce Aryně Sabalenkové a Kazašce Jeleně Rybakinové, které v dosavadním průběhu turnaje platily za nejhlasitější kritičky.

Hráčky na nerovném povrchu ztrácejí rytmus, místo pěkných úderů a vyrovnaných výměn tak převládají nevynucené chyby. Míček se buď sveze a nevyskočí, nebo naopak vystřelí hráčkám nepřirozeně nad hlavu.

"Všechny se tu trápíme, o tom kurtu raději ani nebudu mluvit. Pro Turnaj mistryň to není důstojné, kvalita zápasů není nejlepší. Všechno udělali pozdě a tak ani nebyl čas něco napravit," podotkla Rybakinová.

Světová jednička Sabalenková doplnila, že se na kurtu necítí bezpečně a to navzdory jednoznačnému vítězství 6:0, 6:1 v úvodním duelu proti Řekyni Marii Sakkariové.

"Pro mě je to neakceptovatelné, vzhledem k tomu, o jaký turnaj jde a co je ve hře. Lidé, kteří se tu o nás starají, za to nemohou a my si ceníme veškeré péče i místních fanoušků. Od WTA je to ale neúcta směrem k hráčkám," vyjádřila se Běloruska na Instagramu.

Tenistky navíc nemile překvapil i nedostatek komunikace ze strany tenisové asociace. Podobu kurtu a kvalitu povrchu s nimi nikdo před začátkem turnaje nekonzultoval. Kurt vyrostl na louce u pláže na poslední chvíli a hráčky musely do poslední chvíle trénovat na hotelových kurtech, protože na stavbě ještě dva dny před prvním utkáním pracovali dělníci.

"Nebyli za námi právě vůbec nikdo. Byly jsme trénovat v sobotu a už tam ty bubliny byly. Ono se to možná nezdá, když na to lidi koukají, ale pak člověk úplně ztrácí rytmus a čeká jen, kam to skočí. Buď to sjíždí, nebo to vyskakuje tři metry nahoru. Přijde mi, že je těžké se na tom hýbat. Dali na to prý jen jednu vrstvu barvy, protože to nestíhali. Ten kurt očividně není ready," řekla Vondroušová v rozhovoru pro Radiožurnál.