Krejčíková zvládla naštvanou soupeřku i zdravotní problémy a je ve čtvrtfinále

Tenistka Barbora Krejčíková si podruhé v kariéře i v sezoně zahraje grandslamové čtvrtfinále. Letošní vítězka Rolad Garros i přes zdravotní problémy v koncovce porazila v New Yorku Španělku Garbiňe Muguruzaovou 6:3 a 7:6 v osmifinále US Open, které na dvorci Arthura Ashe skončilo po jedné hodině v noci amerického času.

Krejčíková vletěla do zápasu jako vítr, získala dvanáct fiftýnů v řadě a vedla 3:0. Šokovaná Španělka se ale otřepala, ukázala svoji zarputilost a srovnala. Češka však dlouhými míči, šikovným mixováním úderů nutila soupeřku chybovat a po sedmi gamech v řadě vedla 6:3 a 4:0.

Muguruzaová přidala na agresivitě a dostávala Krejčíkovou pod tlak. Ta za stavu 4:2 při podání Španělky vedla 40:0, ale ani jeden brejkbol nevyužila a najednou prohrávala v setu 4:5.

Desátou hru začala pětadvacetiletá Krejčíková dvěma dvojchybami, ale dokázala postupně odvrátit tři setboly, ten třetí svým desátým esem v utkání. Už předtím si na lavičce prohmatávala levou stranu břicha a za stavu 5:6 si vyžádala ošetření. Na osm minut odešla s lékařem a fyzioterapeutkou do šatny a po návratu srovnala čistou hrou na 6:6.

Bylo vidět, že ztěžka dýchá a maximálně využívala času, aby si oddechla, což se Španělce ani trochu nelíbilo. Úvod tie-breaku zahrála Krejčíková bezchybně, vedla 3:0, 4:1 a 5:2, a přestože se rivalka ještě přiblížila na rozdíl jediného bodu, Češka koncovku zvládla. Při prvním mečbolu poslala Muguruzaová return do autu a vítězka jen zvedla unaveně ruku nad hlavu.

U sítě se snažila Muguruzaové, jež se po jednom "prasátku" soupeřce ani neomluvila, jak velí tenisové zvyklosti, situaci vysvětlit, ale naštvaná Španělka jen zakroutila hlavou.

Krejčíková pak seděla dlouho na lavičce s hlavou v dlaních a trenér Aleš Kartus ji starostlivě sledoval z ochozů. Lékař a fyzioterapeutka ji zvedli a doprovodili do šatny.

Tenistka z Ivančic prožívá životní sezonu. Vedle Roland Garros vyhrála ve dvouhře další dva turnaje WTA a postup do čtvrtfinále US Open by ji měl posunout na sedmé místo žebříčku. Pokud bude v pořádku, měla by o semifinále hrát se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Krejčíková (8-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), Sabalenková (2-Běl.) - Mertensová (15-Belg.) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo: Hradecká, Bouzková (15-ČR) - Dijasová, Gračevová (Kaz./Rus.) 7:5, 6:2.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Auger-Aliassime (12-Kan.) - Tiafoe (USA) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4, Alcaraz (Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.