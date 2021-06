Krejčíková vytřela Wilanderovi zrak. Nečekal jsem, že je tak komplexní, přiznává

Sice se to v ženském čtvrtfinále antukového grandslamu v Paříži překvapivými jmény jen hemží, ale Barbora Krejčíková budí údiv možná nejvíc. A to především bezchybným a sebevědomým výkonem.

Kdo sleduje tenisové dění pečlivě, ví, že rodačka z Ivančic odvedla za poslední půlrok ve dvouhře neuvěřitelný kus práce. Postupně pokořila všechny mety, které si dávala, postup do první stovky, pak do padesátky a teď je v živém žebříčku už v první třicítce.

Co ale zdvihá obočí nejednomu expertovi, jsou výkony, jaké v areálu Rolanda Garrose předvádí. Technicky vybroušenými a bezchybnými výkony naposledy úplně smetla Američanku Sloane Stephensovou, a to je to bývalá finalistka antukového grandslamu.

"Barbora je neuvěřitelně komplexní hráčka. Překvapila mě, před turnajem jsem si tyhle její schopnosti vůbec neuvědomoval," přiznal komentátor Eurosportu a bývalý tenista Mats Wilander.

Podle bývalé švédské světové jedničky se v Paříži naplno ukazuje, že byla nejdřív skvělou deblistkou a teď zkušenosti odtud prodává v singlu.

"Umí všechno, má výborný forhend, skvělé ruce, chodí na síť. Stylem hry mi trochu připomíná další Češku Karolínu Muchovou, to je taky typ tenistky, která si umí poradit se vším," myslí si Wilander.

Výkony Krejčíkové v Paříži mají vzrůstající tendenci, v součtu s triumfem ve Štrasburku už vyhrála devět utkání v řadě a naposledy Američance Stephensové povolila jen dvě hry.

"Porazila ji neuvěřitelně snadno. Teď ji čeká Coco Gauffová, ještě agresivnější hráčka než Sloane a možná jedna z nejlepších hráček současnosti, i ve svých 17 letech. Přesto si myslím, že Krejčíková tím osmifinálovým zápasem narostla, získala obrovské sebevědomí," věří Wilander Češce.

Pozastavil se i nad tím, co Krejčíková přiznala po postupu mezi nejlepších osm hráček. Že těsně před zápasem dostala záchvat paniky, nechtělo se jí z šatny na kurt a svůj stav musela řešit s psycholožkou.

"Je to všechno o sebedůvěře. Když máte tolik možností, co zahrát, a tolik talentu jako ona, někdy vám trochu trvá si srovnat v hlavě, jak zahrát, který úder si vybrat. Vůbec není lehké dát tyhle puzzle dohromady," zastává se jí Švéd.

I v tom si jsou s Muchovou podobné. "Ta se zjevila někdy před třemi lety a postupně krůček po krůčku se učí, jak s tak pestrou paletou úderů získat většinu bodů a vyhrávat zápasy. Je to přirozený vývoj," dodal Wilander.

Čtvrtfinále Krejčíkové proti Cori Gauffové je na programu od středečních 11 hodin na centrálním kurtu Philipa Chatriera. Deník Aktuálně.cz ho bude sledovat on-line.