Krejčíková ve Stuttgartu uštědřila Rusce kanára. Lehečkův zápas v Bosně odložil déšť

Tenistka Barbora Krejčíková deklasovala v prvním kole antukového turnaje ve Stuttgartu 6:2, 6:0 Rusku Ljudmilu Samsonovovou. V dalším kole se letos počtvrté utká s vítězkou Australian Open Arynou Sabalenkovou z Běloruska, jež měla na úvod volno. Duel Jiřího Lehečky v Banja Luce byl odložen kvůli dešti.

Světová dvanáctka Krejčíková, která minulý týden pomohla ziskem bodu proti Ukrajině k postupu českého týmu na finálový turnaj Billie Jean King Cupu, porazila jen o tři místa hůř postavenou Samsonovovou za 83 minut. V utkání odvrátila všech sedm brejkbolů, sama vzala chybující soupeřce podání pětkrát a vyhrála posledních osm gamů. O tři roky mladší Rusku porazila letos podruhé po turnaji v Abú Zabí.

V boji o čtvrtfinále bude soupeřkou Krejčíkové světová dvojka Sabalenková, s níž se střetne znovu po třech týdnech a počtvrté během dvou měsíců. Na únorovém turnaji v Dubaji zdolala česká tenistka běloruskou favoritku na cestě za titulem, v březnu v Indian Wells a Miami byla úspěšnější Sabalenková. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Minsku má celkově ve vzájemné bilanci navrch 4:1.

Lehečka se dnes na antukovém turnaji v Banja Luce svého utkání prvního kola proti Francouzi Gaëlu Monfilsovi nedočkal. Kvůli dešti byl program dne předčasně ukončen a neodehrané zápasy včetně Lehečkova duelu byly přeloženy na středu.

Nejlepší český tenista Lehečka je v Bosně a Hercegovině šestý nasazený. S bývalou světovou šestkou Monfilsem, jenž je aktuálně až na 322. místě žebříčku a na turnaji startuje díky volné kartě, se jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi střetne poprvé v kariéře.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, 780.637 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Samsonovová (Rus.) 6:2, 6:0, Badosaová (Šp.) - Kasatkinová (7-Rus.) 6:1, 6:1, Haddadová Maiaová (Braz.) - Trevisanová (It.) 7:5, 1:1 skreč, Potapovová (Rus.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), Mariaová (Něm.) - In-Albonová (Švýc.) 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), Ostapenková (Lot.) - Raducanuová (Brit.) 6:2, 6:1.

Tenisový turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 2,872.435 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Schwartzman (Arg.) - Wu I-ping (Čína) 6:2, 6:2, Ševčenko (Rus.) - Giustino (It.) 6:2, 6:2, Passaro (It.) - Verdasco (Šp.) 6:1, 6:1, Arnaldi (It.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:4, Gómez (Ekv.) - Ramos (Šp.) 6:3, 1:6, 6:4, Cachín (Arg.) - Brouwer (Niz.) 6:3, 7:5, Goffin (Belg.) - F. López (Šp.) 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:0, Kubler (Austr.) - Rincón (Šp.) 6:4, 6:3.

2. kolo: Alcaraz (1-Šp.) - Borges (Portug.) 6:3, 6:1, Ruud (3-Nor.) - Shelton (USA) 6:2, 7:6 (7:1), Ruusuvuori (Fin.) - Tiafoe (5-USA) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, Davidovich (10-Šp.) - Etcheverry (Arg.) 6:3, 6:3, Bautista (13-Šp.) - Zapata (Šp.) 6:2, 6:2.

Tenisový turnaj mužů v Banja Luce (antuka, dotace 630.705 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Gasquet (7-Fr.) - Prižmič (Chorv.) 6:3, 6:1, Šalbáj (Jord.) - E. Ymer (Švéd.) 6:1, 7:5, Djere (Srb.) - Safiullin (Rus.) 6:4, 6:2, Albot (Mold.) - Coria (Arg.) 6:4 skreč, Lajovič (Srb.) - Krajinovič (Srb.) 6:2, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Doumbia, Reboul (3-Fr.) - Jebavý, Molčan (ČR/SR) 6:2, 6:1.

Tenisový turnaj mužů v Mnichově (antuka, dotace 630.705 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Otte (Něm.) - Báez (5-Arg.) 6:3, 7:5, Sonego (6-It.) - Halys (Fr.) 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, Hüsler (8-Švýc.) - Edmund (Brit.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, Fucsovics (Maď.) - Rehberg (Něm.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, O'Connell (Austr.) - Humbert (Fr.) 6:4, 6:4, Ritschard (Švýc.) - Struff (Něm.) 7:5, 7:5, Thiem (Rak.) - Lestienne (Fr.) 6:3 skreč, Garín (Chile) - Topo (Něm.) 6:4, 6:2.