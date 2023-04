Pikantní los ve Stuttgartu. Plíšková vyzve neoblíbenou Řekyni, Kvitová zase Rusku

Těžký los číhá na české tenistky v prvním kole halového antukového turnaje ve Stuttgartu. Karolína Plíšková navíc vyzve řeckou protivnici Marii Sakkariovou, se kterou ji pojí kontroverzní události na kurtu.

Tři nejlepší české tenistky podle žebříčku se poperou o trofej a 470 bodů do žebříčku. Hvězdně obsazený podnik ve Stuttgartu si s Karolínou Plíškovou, Petrou Kvitovou a Barborou Krejčíkovou pěkně pohrál.

První jmenovaná vyzve v úvodním kole nasazenou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka. S tou má rodačka z Loun za sebou už několik konfliktních situací.

Naposledy se Češka rozčilovala na březnovém turnaji v Indian Wells, kde se Sakkariová ve vyrovnané osmifinálové bitvě nepřiznala k dotyku při úspěšném prohozu Plíškové. Na vyhrané vzájemné zápasy je to ale nyní vyrovnané 3:3.

Poté, co se na vítězném turnaji v Miami Petra Kvitová rozpovídala o tom, jak se jí nelíbí, že se i přes pokračující válečný konflikt ruští a běloruští tenisté znovu objeví na wimbledonském podniku, přihrál los do cesty tenistky z Fulneku právě ruskou soupeřku a to Anastasiji Potapovovou.

Tenistka, která se v posledních týdnech dostala do titulků hlavně tím, že si v Indian Wells vzala na trénink tričko Spartaku Moskva, je až ve třetí desítce žebříčku. Kvitová s ní jediný hraný duel v historii vyhrála.

Mezi hlasité podporovatelky Ukrajiny patří i Barbora Krejčíková a také ona změří v prvním kole síly s ruskou soupeřkou, s Ljudmilou Samsonovou, 15. hráčkou světa.

Poprvé proti sobě hrály letos v únoru v Abú Dhabí a tam Češka ve dvou setech prohrála.

O účast na turnaji ve Stuttgartu bojovala také Linda Fruhvirtová, nezvládla ale finále kvalifikace a nestačila na Švýcarku Ylenu In-Albonovou, které podlehla 5:7 a 4:6.