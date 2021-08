Krejčíková - Bartyová 0:0. Češka bojuje o semifinále proti světové jedničce

Český tenis zažívá skvělé období. Na mysli máme pochopitelně ten ženský. Zatím co mezi muži po konci Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka zeje prázdnota, ženský okruh je plný českých hvězd. Nejmladší z nich Markéta Vondroušová má stříbro z olympiády v Tokiu, v první třicítce žebříčku je i Karolína Muchová. Stále za hranou první desítky se pohybuje dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová a do první pětky se po finálových účastech ve Wimbledonu a minulý týden v Montrealu vrátila i Karolína Plíšková. Barbora Krejčíková je jako zjevení, kromě deblových úspěchů s kamarádkou Kateřinou Siniakovou získala senzační triumf na French Open a ve dvouhře chce udivovat i dále. V Cincinnati se mezi nejlepších osm hráček dostaly tři Češky, kromě Krejčíkové také Karolína Plíšková a Petra Kvitová. My se však budeme věnovat duelu Krejčíkové proti světové jedničce Ashleigh Bartyové.