Famózní Krejčíková válí dál. Vyřídila i rivalku Muguruzaovou a už je ve čtvrtfinále

Soud ve státu Delaware umožnil americkým skautům (Boy Scouts of America, BSA) uzavřít dohodu o vyrovnání desítek tisíc žalob týkajících se sexuálního zneužívání vytvořením kompenzačního fondu v hodnotě 850 milionů dolarů (18,6 miliardy korun). Mládežnická organizace o schválení dohody usilovala, protože doufá, že ji využije jako odrazový můstek na cestě pryč z bankrotu, napsala agentura AP. Do platební neschopnosti se BSA uvrhli ve snaze čelit lavině obvinění ze sexuálního obtěžování.

BSA vyhlásili bankrot v únoru roku 2020 ve snaze zastavit stovky jednotlivých soudních stížností. Cílem kroku bylo vytvořit jeden velký fond, z nějž by plynuly kompenzace pro tisíce mužů, kteří tvrdí, že za svého působení ve skautu čelili sexuálnímu obtěžování od vedoucích. V době, kdy BSA vyhlásili bankrot, na ně mířilo asi 275 žalob. Nyní je takových kauz již kolem 82 500. Jejich počet se významně zvýšil poté, co některé americké státy schválily zákony, které umožnily podat žalobu i v souvislosti s obtěžováním, k němuž údajně došlo před několika desítkami let.

Američtí skauti se všem dotčeným omluvili a uvedli, že jsou odhodláni naplnit svou "společenskou a morální odpovědnost spravedlivě kompenzovat oběti". BSA rovněž uvedla, že nic nemůže zcela odčinit "tragické zneužívání", jemuž oběti čelily, a že proces bankrotu je nejlepším způsobem, jak jim trauma vynahradit.