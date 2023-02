Krásné tenisové IQ. Lehečku opěvují, legendu Murrayho ale jeho síla nepřekvapuje

Rychlý vzestup Jiřího Lehečky mezi tenisovou elitu pokračuje v katarském Dauhá. Mladý Čech si proti Andreji Rubljovovi připsal žebříčkově nejcennější výhru kariéry a po skolení světové pětky ho čeká další výzva: semifinálová bitva proti legendě světového tenisu.

Třináct výher a jen tři porážky. Taková je bilance Jiřího Lehečky v aktuální sezoně. Ve čtvrtek jednadvacetiletý tenista přidal do rozrůstající se sbírky další cenný skalp.

Necelý měsíc po premiérové výhře nad hráčem světové desítky Felixem Augerem-Aliassimem porazil i Rubljova. K tomu už letos přehrál třeba Alexandera Zvereva, Bornu Čoriče nebo Camerona Norrieho.

Věhlas tenisty z Kněžmostu roste, a tak ho experti i sázkové kanceláře považují za favorita i před atraktivním pátečním šlágrem.

O první finále kariéry bude Lehečka v Dauhá bojovat proti ikoně, držiteli titulu sir, majiteli třech grandslamových triumfů, dvou zlatých olympijských medailí a kovové kyčle: Andymu Murraymu.

Pětatřicetiletý Skot před prvním vzájemný duelem zaujal prohlášením, v němž naznačil, že ho vzestup českého hráče příliš nepřekvapil.

"Tuhle sezonu zahájil opravdu výborně. Jednou jsem s ním trénoval, bylo to minulý rok během travnaté části sezony. Bylo mi jasné, že má kolosální hru. Servíroval skvěle a měl velice čisté údery," prozradil devítinásobný grandslamový finalista, čím ho Lehečka už tehdy zaujal.

Tenisovou veřejnost nová česká senzace svou hrou baví. Odborníci přitom oceňují nejen Lehečkovu hrubou sílu a techniku úderu, ale i jiné neméně důležité charakteristiky.

"Má samozřejmě sílu v každém úderu, ale i krásné tenisové IQ. S tímhle by mohl jít hodně vysoko," uvedla například tenisová novinářka Carole Bouchardová.

Zmínila i to, jak rychle se Lehečka vyvíjí, jak rychle se učí. I v průběhu samotných zápasů. Proti Rubljovovi prohrál první set, podobně jako s Norriem i Augerem-Aliassimem v Melbourne. Potom ale našel recept a věhlasné soupeře přehrál.

"Učí se opravdu velmi rychle. Trvalo mu set přijít na kloub Rubljovově hře," zastavila se Bouchardová u otočky proti pátému hráči žebříčku.

Lehečka ostatně po zápase o učení sám mluvil. "Dávám si cíle na každý turnaj. Ale velkou výhodou mého týmu i mě samotného je fakt, že dokážeme vidět pozitivní věci v každém vítězství, ale i v každé porážce. To je to, co nám pomáhá učit se rychleji z každé situace, do které se dostaneme," uvedl rodák z Mladé Boleslavi.

Za favorita je proti Murraymu považován i kvůli náročným zápasům, které si zkušený rodák z Glasgow pravidelně ordinuje. Letos ještě neodehrál utkání bez ztráty setu. I v Dauhá se v tomto týdnu už třikrát pořádně nadřel. Proti Italovi Lorenzu Sonegovi v prvním kole vyhlášený bojovník odvrátil tři mečboly a vyhrál v tie-breaku třetího setu.

Jeho matka Judy Murrayová pak na sítích sdílela prosbu. "Bylo by pěkné občas vyhrát bez ztráty setu," napsala na Twitter a připojila emotikon horské dráhy jako symbol posledních zápasů svého syna.

Bývalá světová jednička ale maminku neposlechla. Hned další den Murray strávil na dvorci tři hodiny a čtyři minuty. Němce Zvereva udolal 7:5 ve třetím setu. Tři sady hrál i ve čtvrtek, byť byl jeho sokem až 170. hráč světa.

Semifinálový duel Lehečka vs. Murray je na programu v pátek odpoledne a deník Aktuálně.cz jej bude sledovat v online reportáži.