Kartu dostala i Fruhvirtová, ale žádná Španělka. Jde jen o peníze, zlobí se Verdasco

Je to jeden z vrcholů antukové sezony. Prestižní turnaj v Madridu obvykle testuje um nejlepších tenistů světa před French Open. Letos ho okoukne i mladá česká naděje Linda Fruhvirtová, která dostala od pořadatelů divokou kartu. Některým španělským hráčům a hráčkám se ale rozdělování volných vstupenek do hlavního pavouka vůbec nelíbí.

Madridský turnaj milují všichni tenisoví ranaři a ranařky, kurty jsou na antuku nezvykle rychlé a míče pěkně létají. Je také štědře dotovaný a vítěz dostane hned tisíc bodů do žebříčku.

Proto je rozdělení divokých karet, které pošlou žebříčkově níže postavené hráče bez práce hned do prvního kola, velké téma. Letos si tyhle volné vstupenky vysloužili například grandslamoví šampioni Brit Andy Murray, Japonka Naomi Ósakaová nebo olympijská vítězka z Ria Mónica Puigová z Portorika.

Těmto slavným jménům se nikdo nepodivuje, ale další už budí rozruch. V Madridu si zahraje například devatenáctiletá Číňanka Čeng Čchin-wen nebo česká teenagerka Linda Fruhvirtová. Mezi pěticí vybraných žen nefiguruje ani jedno španělské jméno.

"Nechápu, že pořadatelům a vlastníkům turnaje přijde v pořádku, jak karty rozdělují. V jiných zemích je běžné dát přednost domácím tenistům, protože jim to pomáhá v jejich růstu. Zatímco v Madridu se upřednostňují peníze a komerční zájmy," rozlítil se na sociálních sítích někdejší sedmý hráč světa Španěl Fernando Verdasco.

Za pozvánkami cizinců podle něj stojí pořadatelská agentura IMG, která tlačí do hlavní fáze turnaje své "koně".

"Je to frustrující, že největší španělský tenisový turnaj jedná tolik v neprospěch španělského tenisu. Přitom nemusíme chodit daleko pro příklad, jak se to dělá. Pořadatelé turnaje v Římě už zveřejnili pět divokých karet a všechny jsou pro domácí hráče," dodal Španěl.

Jeho slova podpořila i nejlepší španělská tenistka současnosti Paula Badosaová, která v Madridu dostala divokou kartu loni. "A díky tomu jsem odehrála jeden ze svých nejlepších turnajů kariéry (došla do semifinále - pozn red.). Nikdy na to nezapomenu. Je to pro všechny velká příležitost, smutné, co se děje," napsala současná světová trojka na Twitter.

Jedinou divokou kartu do prvního kola dostal ze španělského tábora Carlos Gimeno, další tři jeho krajané mají volný vstup pouze do kvalifikace. Stejnou šanci dostane mezi dívkami Španělka Jessica Bouzasová.

Pro Fruhvirtovou je to letos už druhá divoká karta do turnaje z kategorie WTA 1000. Šanci dostala i v Miami, kde i přes bývalou jedničku Viktorii Azarenkovou z Běloruska postoupila až do osmifinále. V něm podlehla právě Badosaové.