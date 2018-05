Karolína přidělala brzkým odhlášením sestře práci. Málem mě naštvala, přiznala Kristýna Plíšková

před 26 minutami

Od soboty se obě sestry Plíškovy stresovaly tím, že proti sobě nastoupí v prvním kole domácího turnaje J&T Banka Prague Open. Karolína ale v neděli vyhrála turnaj ve Stuttgartu a následně se z pražského turnaje kvůli celkové únavě odhlásila. Stihla to ale ještě před začátkem hlavní části, a tak Kristýna místo snadného postupu vyfasovala turnajovou devítku Aljaksandru Sasnovičovou. Nakonec však loňská finalistka Běorusku přehrála 7:6 a 6:3.

Nebyl to proti Sasnovičové nakonec náročnější zápas než proti sestře?

Ségra by byla číslo jedna, lepší by to nebylo. Když jsem zjistila, že jdeme se ségrou první kolo na sebe, k tomu já tady obhajuju finále, bylo to náročný. Hned jsem si představovala, co by z toho bylo. Věřila jsem, že budou hrát dlouho a bude trošku unavená a to se potvrdilo.

Diskutovaly jste to spolu o víkendu?

Jsme samozřejmě v kontaktu nonstop. Ale snažily jsme se o tom moc nebavit, protože to pro nás obě bylo stresující. Jednou to přijít musí, ale hlavně že ne tady. Všichni říkají, že může být hůř, když to bude někde na grandslamu, ale podle mě by to tady bylo nejhorší.

Ale mohla vám pomoct a odhlásit se až po rozehrání pavouka, kdy už byste nedostala novou soupeřku a šla byste dál zadarmo.

Byla to trošku chybička. Dopadlo to dobře, jinak bych byla asi naštvaná. (smích) Nakonec byla v hledišti, říkala, že přijde. Sice normálně lidi moc nevnímám, ale vím, že tam byla. Je hodná, že aspoň přišla, když už se odhlásila takhle brzo. (smích)

Jak jste spokojená výkonem v prvním kole?

Jsem ráda, že jsem vyhrála. Čekala jsem, že to bude nervózní kvůli té obhajobě. Navíc proti Sasnovičové jsem měla špatný zápas v Miami. Výkon se doufám ještě do zítra zlepší.

Zatím se vám v letošní sezoně nedaří moc nastartovat nějakou vítěznou šňůru, čím to je?

Měla jsem pár takových těžkých losů na první kola, třeba v Austrálii. V Charlestonu jsem ale hrála docela solidně, myslím, že se to ještě projeví v průběhu sezony. Podle mě hraju pořád celkem slušně, zatím nepanikařím.

S trenérem Martinem Fassattim jste se rozešla, už máte nového kouče?

Nemám. Tady zkouším Theodora Devotyho, ale uvidíme, po Praze se rozhodnu co dál.

Místo, aby se sestře sama postavila na kurtu, usadila se Karolína Plíšková v publiku a Kristýně fandí proti Sasnovičové. #pliskova #jtbopen #tennis pic.twitter.com/GJjxyF6gkj — Miroslav Harnoch (@MiroslavHarnoch) May 1, 2018

Proč skončila spolupráce s Fassatim?

S Martinem jsme měli každý jinou představu o mém tenise. Cítila jsem, že potřebuju změnu, že už mi ta spolupráce nic nedává.

Takže teď objíždíte některé turnaje sama a netlačíte na termín dokdy mít trenéra?

Mám toho za sebou tolik, že jeden dva turnaje bez trenéra zvládnu. Samozřejmě je dobrý někoho mít, ale nebudu se rozhodovat tak, že rychle potřebuju trenéra a je jedno jakého. Chci aby mi seděl a kdyžtak počkám.