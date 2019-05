Divoká karta se vyplatila. Muchová je ve finále Prague Open

před 48 minutami

Tenistka Karolína Muchová porazila v semifinále antukového turnaje v Praze Bernardu Peraovou z USA 6:2, 7:5 a poprvé si na okruhu WTA zahraje o titul. Soupeřkou Muchové, která dostala do soutěže divokou kartu, může být v sobotu ve Stromovce krajanka Barbora Strýcová, která se v druhém semifinále utká se švýcarskou kvalifikantkou Jil Teichmannovou.

Nedávná úspěšná fedcupová debutantka Muchová zvládla v chladu výborně první set. I za pomoci zkracování hry za síť rychle vedla 3:0 a 5:1. Sice pak ztratila servis, ale potom potřetí vzala Američance podání a za půl hodiny měla set.

Ve druhé sadě Muchová prohrávala 1:3. Dokázala ale ve vyrovnaných gamech otočit na 4:3 a ve dvanácté hře při podání Američanky duel ukončila čistou hrou.

"Jsem strašně ráda, finále je super," řekla Muchová na kurtu poté, co si vyslechla skandování "Kája! Kája!". "Každý den je pecka, jak nás diváci povzbuzují," dodala.

Dvaadvacetiletá Muchová získala na nižším okruhu ITF dva tituly ve dvouhře. Mezi elitou o sobě dala vědět loni postupem do třetího kola US Open. Účastí v pražském finále si zajistila premiérový posun do první světové stovky žebříčku.

I pátý ročník pražského turnaje bude mít domácí finalistku. Jen jednou od povýšení z kategorie ITF na okruh WTA Češka dvouhru nevyhrála. Loni kralovala Petra Kvitová, o rok dříve prohrála Kristýna Plíšková s Němkou Monou Barthelovou, v roce 2016 uspěla Lucie Šafářová a v roce 2015 Karolína Plíšková, která v českém finále porazila Lucii Hradeckou.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 tisíc dolarů):

Dvouhra - semifinále: Muchová (ČR) - Peraová (USA) 6:2, 7:5.