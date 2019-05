Divoká karta po Šafářové nabývá na váze. Muchová se v Praze těší na životní finále

před 2 hodinami

Původně si měla oddřít místenku pro hlavní soutěž v kvalifikaci. Práci ušetřilo Karolíně Muchově doporučení od Lucie Šafářové, která se u pořadatelů turnaje J&T Banka Prague Open přimluvila za udělení divoké karty mladé tenistce. Ta ji zužitkovala na výbornou. V pražské Stromovce se dostala do prvního finále kariéry a ani nestíhá odpovídat na gratulace.

Dvaadvacetiletá tenistka v semifinále proti Američance Bernardě Peraové neztratila ani set a vyhrála 6:2 a 7:5. Nervozita na ní vůbec nebyla znát.

"Byla jsem poprvé v semifinále, zítra poprvé ve finále, je to super. Zvlášť tady doma v Praze, asi není lepší místo, kde hrát o první titul," usmívala se po výhře.

Divokou kartu, kterou dostala od pořadatelů místo Lucie Šafářové, která se jí vzdala, tak vytěžila dokonale.

"Na začátku turnaje mě nenapadlo že bych mohla dojít takhle daleko. Ale jsem ráda, že jsem toho takhle využila. Vyhrát kvalifikaci je těžký a kdybych se přes ni dostala, neumím si představit, že bych s dalšími třemi zápasy v nohách byla připravena k finále," uvedla.

Teď se cítí zdravá a ve formě, i když jí pravé rameno pravidelně zdobí tejp. Má ho ale jen pro jistotu. Energii jí dodávají i fanoušci, kteří si na ni začínají zvykat.

"Je to hezký, že chodí podporovat tolik lidí, od té doby, co jsem byla ve Fed Cupu mi píše i víc lidí, je to příjemný," říká.

Po zápasech se jí to v telefonu vždy hemží zprávami. "Já se ale na smsky v telefonu moc nedívám, vždycky ho otevřu až doma, protože tam mám opravdu hodně zpráv. Dneska to udělám stejně a těm nejbližším odpovím," vysvětlila.

V boji o první titul kariéry ji čeká jednadvacetiletá Jil Teichmannová ze Švýcarska, která smetla jinou Češku Barboru Strýcovou.

"S Jil jsme dobré kámošky mimo kurt. Nikdy jsem proti ní nehrála, ale několikrát jsem se tady proti ní rozehrávala. Je to takový španělský styl tenisu, vím co čekat," věří si Muchová.

Už teď ví, že bude s výkony v pražské stromovce spokojená a má se od čeho odrazit do dalšího programu sezony.

"Určitě mi tenhle turnaj dá hodně v sebevědomí a ve hře na antuce. Celkově jsem tu odehrála dva hodně těžké zápasy a zvládla koncovky. Pomůže mi to," dodala.