"K neuvěření." Strýcovou museli štípat, spěchala slavit na bál za Vondroušovou

Za pohádku se šťastným koncem označila tenistka Barbora Strýcová nečekaný triumf ve čtyřhře Wimbledonu. Na slavném grandslamu uspěla v rámci svého rozlučkového turné s tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej a společně zopakovaly úspěch z roku 2019.

Novinářům Strýcová řekla, že letošní titul staví o něco výše než ten předchozí, protože od té doby přivedla na svět syna Vincenta. Uvedla také, že navzdory úspěchu neplánuje rozlučku předčasně ukončit a dál cílí na turnaj WTA v Praze a zářijové US Open.

"Chvíli jsem se bála, jestli je to vůbec všechno pravda. Měla jsem tu ale tolik lidí a tolik z nich mě už štíplo, že to pravda je. Těším se, jak si to teď užiju. Je to až k neuvěření, co se nám povedlo," řekla spokojená tenistka.

Sedmatřicetiletá rodačka z Plzně se vrátila na kurty po mateřské pauze letos v dubnu. Během finále proti australsko-belgickému páru Storm Hunterová - Elise Mertensová se často povzbuzovala.

Po využitém mečbolu, který zpečetil vítězství 7:5, 6:4, padla radostí na wimbledonský trávník.

"Nevěřila jsem, že Šu-Wej zahraje při mečbolu takový úhel. V ten moment jsem jen spadla na kolena a nevěřila tomu. Koukla jsem se na ni, na celou svou rodinu a bylo to neuvěřitelné. Neskutečný pocit," vyprávěla Strýcová.

Letošní titul ze čtyřhry stavěla výš než ten před čtyřmi lety. I z hlediska okolností, které mu předcházely.

"Za tímhle je velký příběh, který obnáší to, že jsem porodila mého milovaného syna. Se Šu-Wej jsme navíc nehrály strašně dlouho. Tahle pohádka je napsaná do konce a má happy end. Jsem za to strašně ráda, protože jsem si to moc přála," doplnila Strýcová.

Během finále ji v hráčské lóži podporoval přítel, členové týmu, sestra, neteř i kouč David Kotyza. "Ten tu se mnou zůstal kvůli tomuto zápasu. Strašně si toho vážím, protože jsme tu v roce 2019 prožili neuvěřitelný úspěch. Byli tam důležití lidé, které jsem tam chtěla mít," řekla bývalá světová jednička v deblu.

Úspěch chystá pořádně oslavit. Jako první se těšila na bál šampionů, kde vyhlížela i setkání s vítězkou dvouhry Markétou Vondroušovou.

"Ještě jsme se po jejím triumfu neviděly, ale psaly jsme si. Když mě pustíte, půjdeme na bál a tam se uvidíme," usmála se Strýcová při rozhovoru s novináři po vítězném finále. "Určitě budou dlouhé oslavy. Asi si dáme pár skleniček," doplnila.

Navzdory povedené tečce za Wimbledonem však chce dál dokončit rozlučkové turné, jak si naplánovala. "Ano, turnaj v Praze a US Open pořád plánuju. Musí mi to všechno projít hlavou, ale mám to pořád naplánované," dodala česká tenistka.

