Alcaraz utnul Djokovičovu vládu, je králem Wimbledonu. Finále trvalo téměř pět hodin

Španělský tenista Carlos Alcaraz zdolal ve finále Wimbledonu za čtyři hodiny a 46 minut obhájce titulu Srba Novaka Djokoviče 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 a ukončil po pěti letech jeho panování na turnaji.

Dvacetiletý rodák z El Palmaru znemožnil soupeři šanci získat 24. grandslamový titul, kterým by Djokovič posunul vlastní rekord, a ukončil na travnatých dvorcích v All England Clubu jeho sérii 34 výher.

Alcaraz získal po loňském US Open druhý titul na turnajích "velké čtyřky" a setrvá před Djokovičem v čele světového žebříčku.

Šestatřicetiletý Srb nevyhrál ve Wimbledonu poprvé od roku 2018 a přišel o šanci získat v Londýně osmý triumf, kterým by vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera. Nepodařilo se mu navázat na letošní vítězství z Australian Open a Roland Garros. Ani letos tak nezkompletuje kalendářní grandslam.

Alcaraz oplatil Djokovičovi porážku ze semifinále letošního Roland Garros, kde jej trápily křeče. Rodáka z Bělehradu porazil ve druhém ze tří zápasů a po výhře na turnaji v Queen's Clubu neprohrál 12 zápasů po sobě. Za vítězství získá Španěl prémii 2,35 milionu liber (65 milionů korun), Djokovič obdrží poloviční částku.

Djokovič prohrál teprve druhé wimbledonské finále a první po deseti letech, kdy nestačil na Brita Andyho Murrayho. Vedle toho, že nedorovnal 24. grandslamovým titulem rekord Australanky Margaret Courtové, nevyužil šanci stát se nejstarším vítězem Wimbledonu v tzv. open éře.

Na turnaji neuspěl poprvé od roku 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Alcaraz se stal třetím nejmladším vítězem Wimbledonu.

Atraktivní finále sledoval z hlediště princ William s princeznou Kate a nejstaršími dětmi princem Georgem a princeznou Charlotte. V královské lóži nechyběli ani španělský král Filip VI., herci Daniel Craig, Brad Pitt či Hugh Jackman a řada tenisových legend včetně wimbledonského šampiona z roku 1973 Jana Kodeše.

Podvanácté v historii žebříčku ATP na sebe narazili ve finále Wimbledonu první a druhý hráč světa.

Djokovič měl do rekordního 35. finále grandslamu lepší vstup. V úvodu dvakrát prolomil soupeřův servis, získal vedení 5:0 a po pětatřiceti minutách bral první set. Ve druhé sadě Alcaraz hru vyrovnal a rozhodnutí přišlo ve zkrácené hře.

V ní Djokovič nevyužil za stavu 6:5 setbol a Španěl třemi míčky za sebou vývoj otočil. Set zakončil povedeným returnem po čáře. Djokovič nenavázal na předchozích 15 vyhraných tie-breaků na grandslamech po sobě.

Djokovič nechytil ani úvod třetího setu. Přišel o podání a jeho odpor definitivně zlomila pátá hra, která trvala přes 26 minut, šla přes třináct shod a Alcaraz v ní proměnil sedmý brejkbol.

Španěl poté získal i zbývající dvě hry a dělil ho set od vítězství. Srbský tenista se nicméně oklepal a pomohly mu dva odvrácené brejkboly v úvodu čtvrté sady. Poté prolomil dvakrát Alcarazův servis a vynutil si rozhodující set.

V něm měl za stavu 1:0 šanci na brejk, ale při smeči zahrál míč do sítě. Alcaraz vývoj otočil a Djokovič zlostí rozbil raketu o sloupek sítě. Španěl utekl do vedení 3:1 a soupeři už do konce utkání nepovolil jediný brejkbol. Po proměněném mečbolu padl radostí na trávník. V duelu zahrál 66 vítězných míčů.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - finále:

Alcaraz (1-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.