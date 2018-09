Jsem teď supersebevědomá, hlásí Plíšková. A chtěla by ještě přidat v agresivitiě

před 2 hodinami

Česká tenistka je ráda, že v New Yorku zdolala hráčky, které by porážet měla.

New York - Jedenáct es a stejný počet odvrácených brejkbolů zaznamenala Karolína Plíšková v úspěšně zvládnutém třetím kole US Open. Turnajovou osmičku potěšil při vítězství nad mladou Američankou Sofií Keninovou zlepšený servis, ale jinak očekává, že se její hra ještě posune.

Předloňská finalistka newyorského grandslamu si poradila s Keninovou 6:4 a 7:6. "Z lepšího servisu mám radost. To mi hru zvedne a šance na výhru v zápase roste, ať už hraju odzadu jakkoli," řekla Plíšková. "Celkově není úplně spokojenost, mohla jsem hrát víc agresivně, být odvážnější a do něčeho o něco víc jít," dodala.

Ve třech zápasech splnila roli favoritky a porazila hráčky druhé padesátky světového žebříčku. "Jsem teď supersebevědomá," rozesmála se a vážněji řekla: "Porazila jsem soupeřky, které jsem měla porazit, takže jsem nedokázala nic úžasného. Ale není snadné projít první kola. Musíte vyřadit holky, které jsou často mladé a nemají co ztratit."

Právě devatenáctiletá Keninová je příkladem bezstarostného mládí. Hrála bez bázně, hodně spěchala, až musela i Plíšková, které vyhovuje, když má hra spád, soupeřku brzdit. "Byla jsem na to připravená. Ona je trochu nastřelená. Když vyhrála dva nebo tři body, tak jsem to chtěla zbrzdit a rytmus jí narušit. Ani jednou jsem se nepodívala na její hlavu, nechtěla jsem se tím zabývat. Koncentrovala jsem se na sebe."

Narušit rychlý rytmus se snažila i ve hře. Američance vyhovovaly její rovné údery, proto zkoušela zařadit čop i liftovaný forhend. "Ale nebylo to úplně, co jsem chtěla. Byly to spíš takový polokopečky, ale je třeba hru rozbít. Soupeřkám moje přímky skáčou pohodlně do ruky, a když to zvednu, tak udělají více chyb," řekla.

Plíšková se snaží hrát komplexněji, zařazovat více prvků, aby měla varianty hry. Mají na tom podíl i Australanka Rennae Stubbsovou a Španělka Conchita Martínezová, s kterými nyní spolupracuje.

"Víc mě do toho nutí, aby to nebylo stejné, strojové. To se pak se mnou každý dostane do super tenisu. Jde o to, aby mi sepnulo, že to chce hrát častěji a využít všechno, co mám," uvedla Plíšková.

Zápas skončil dvacet minut po půlnoci a Plíšková doufá, že takhle pozdě už do akce nebude muset. "Radši mám první rundu, ale na někoho to musí zbýt. Doufám, že jsem si to odbyla a už nebudu hrát takovýhle zápas."

Po třech hráčkách s podobným stylem čeká Plíškovou v osmifinále zásadní změna. Narazí na nasazenou osmnáctku Ashleigh Bartyovou. Australanka dobře podává a hraje nepříjemný čop z bekhendu. "Umí všechno, variant má hodně, ale taky docela kazí. Není to, že by nedala míč zadarmo. Bude to ale těžký zápas," řekla Plíšková.