Jonáš nebude frajeřit, říká Forejtkův otec. Pro tenisový talent musí sehnat finance

Po triumfu na juniorce US Open se Jonáš Forejtek oficiálně stal lídrem nastupující generace českého tenisu. Osmnáctiletý hráč má kariéru slušně rozjetou, čeká ho ale to hlavní: náročný přechod mezi dospělé. "Je před ním ještě strašná spousta práce," uvědomuje si jeho otec, mimochodem šéf českého alpského lyžování Ladislav Forejtek.

Jonáš Forejtek slaví juniorský titul na US Open v New Yorku. | FOTO: ČTK

Ten od pondělí do čtvrtka svého potomka podporoval přímo v New Yorku. Ve zbytku turnaje už jeho počínání sledoval prostřednictvím televizních obrazovek. A pak gratuloval po Skypu. Mladý tenista totiž rovnou z US Open přeletěl do Bosny, kde je poprvé v kariéře součástí dospělého daviscupového týmu.

"Samozřejmě, že jsem na něj pyšný. Bylo to moc dobré, měl z toho radost," smál se hrdý otec během rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Už před závěrečným grandslamem sezony sledoval, jak syn chytá formu. "Při tréninku bylo vidět, že je na vlně, že mu to jde. Pak přišlo první kolo a velmi těžký soupeř. Jonáš to zvládl a jak turnajem postupoval, zvyšoval si sebevědomí," popsal Forejtek svůj pohled na synův úspěch.

Přiznal ale, že se mu o titulu z New Yorku ani nesnilo.

"Vůbec jsem před turnajem nevěřil, že by se něco takového mohlo povést. Ta konkurence je obrovská, obzvlášť, když tam je spousta Američanů, kteří jsou zvyklí celý život na tomhle povrchu trénovat," vysvětlil.

Český tenista odcestoval do New Yorku s předstihem, aby si na specifické podmínky zvykl. Už před turnajem ale trénoval na centrálním kurtu na Štvanici, který je od roku 2013 obdařen právě tvrdým povrchem.

"Chtěl si zvyknout nejen na povrch, ale i na velký kurt, kde je to přece jen jiné na orientaci. A vidíte, jak se mu to hodilo," poukázal Forejtek na fakt, že se jeho syn ve finále představil v newyorské aréně Louise Armstronga. Domácího Emilia Navu tam zdolal po setech 6:7, 6:0, 6:2 a dosáhl na životní úspěch.

Forejtkovi se podařilo navázat na posledního českého vítěze juniorského grandslamu, kterým byl v roce 2011 na Australian Open Jiří Veselý. A dal v současné době stagnujícímu českému mužskému tenisu novou naději na lepší zítřky.

Přechod mezi dospělé je ale plný překážek. Forejtka čeká ještě těžší dřina, než ta, kterou poznal doposud.

"Juniorský tenis je dospělému podobný co se týče rychlosti. Rozdíl ale dělá větší vyhranost, zejména zkušenosti. Když to řeknu jednoduše, je potřeba dělat méně chyb, lépe volit údery. Mladí kluci do toho chodí podobně intenzivně jako dospělí, ale rozhoduje se v hlavě," řekl Ladislav Forejtek.

Důkazem budiž čtvrtfinálový duel, který mladý Forejtek málem ztratil z jasného stavu. Nad Němcem Weltem vedl 5:0 v rozhodujícím třetím setu. Soupeř ale pěti hrami v řadě vyrovnal a Čech ho udolal až v samotné koncovce.

"Ptal jsem se ho pak, jaká že to byla taktika. Dělal jsem si z něj trochu srandu. Ale on mi vysvětloval, že to ani nebylo o tom, že by se nějak sesypal," prozradil Forejtek.

"Nevyšly mu dva míčky na servisu, měl i trochu smůlu, soupeř neměl co ztratit a riskoval ještě víc. Bušil do toho jako šílenec a najednou to bylo 5:5," zprostředkoval otec synovy pocity z kritické situace.

Poslední dva gemy ale Jonáš získal a postoupil mezi čtyři nejlepší. "Právě tahle zkušenost ho do dalších zápasů ještě víc nakopla. Bylo strašně důležité, že se nenechal zlomit."

Podle otce je talentovaný tenista připraven na zvýšený zájem o svou osobu, i na tlak spojený s pozicí jednoho ze spasitelů českého mužského tenisu.

"On to vnímá, ale ví, že musí být především pokorný a stále poctivě trénovat. O ničem jiném než o tvrdém tréninku to není. Ví, že musí jít pomalu, po krůčcích. Je v klidu," prohlásil Forejtek starší.

Nic jako uspokojení z velkého juniorského úspěchu prý u Jonáše nehrozí. "Na něco takového nemá povahu. Není to kluk, co si řekne: jsem borec, můžu trochu zvolnit. Nebude frajeřit a chodit s nosem nahoru," slíbil Forejtek.

S blížícím se přechodem mezi dospělé profesionály se připravuje také na náročnější financování.

"Snažíme se peníze poshánět, něco z vlastních zdrojů, plus výborná podpora od svazu. Po úspěchu v New Yorku snad nějací sponzoři přibudou. Chce to mít dostatek, abychom nemuseli počítat každou korunu, jestli si můžeme dovolit ten nebo ten turnaj. Prize money budou malé, v podstatě zaplatí jen hotel, pokud tedy člověk ten challenger přímo nevyhraje."

"Bude to složité, ale měli bychom to zvládnout," uzavřel otec velké tenisové naděje.