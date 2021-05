Jízda Siniakové turnajem v Parmě skončila v semifinále, Gauffové sebrala jen set

Mezinárodní měnový fond (MMF) v pátek představil plán, jak ukončit nynější pandemii covidu-19. Je na to podle něj potřeba vynaložit asi 50 miliard dolarů (1,05 bilionu Kč), což je cena za dostatečné očkování. Pokud má pandemie skončit, je podle měnového fondu potřeba do konce letošního roku naočkovat minimálně 40 procent světové populace a do konce prvního pololetí roku příštího mít naočkováno alespoň 60 procent lidí v celém světě.

Pokud se to podaří, bude to znamenat, že do roku 2025 se do globální ekonomiky dostane ekvivalent devíti bilionů dolarů (téměř 188 bilionů Kč). To je podle propočtů MMF výsledek rychlejší obnovy ekonomické aktivity, z čehož budou potenciálně nejvíce těžit bohaté země.

Koronavirová krize už má v celém světě na svědomí více než 3,5 milionu lidských životů a nynější prognózy naznačují, že situace se i v příštím roce bude zlepšovat značně nerovnoměrně. To pro svět představuje značné riziko, uvedl měnový fond.