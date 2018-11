Ještě není hotovo, varuje před nedělí Pála. Překvapila ho talentovaná Keninová

před 1 hodinou

Takhle hladký průběh sobotního dne možná nečekal ani sám kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála. Po dvou zápasech vede jeho kvarteto ve finálovém duelu nad Američankami 2:0 a k šesté trofeji mu schází jediné vítězství. Pála je ale před nedělním programem ještě opatrný.

"Je to vždycky skvělý den, když vedete 2:0, ale stále zbývá velký kus cesty. V minulosti se už několikrát stalo, že to vypadalo jednoznačně, ale nakonec se ještě něco zamotalo," řekl český kapitán poté, co Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková zařídily první dva body.

Zatímco Strýcová musela proti Sofii Keninové zápas otáčet, Siniaková přehrála Alison Riskeovou poměrně hladce ve dvou setech.

"Byly to náročné zápasy pro obě holky z různých důvodů. Barbora proto, že to je její poslední Fed Cup. Katka zase zažívala velkou domácí premiéru a tlak publika zvládla," pochválil české tenistky Pála.

Nejvíce vrásek mu přidělal hned první duel. Teprve devatenáctiletá Keninová totiž Strýcové hlavně v prvním setu hodně zatápěla.

"Sofia ukázala, jak může být velkou hráčkou budoucnosti. Překvapila mě, jak hrála, měla dlouhý druhý podání, nečekal jsem, že bude hrát takhle dobře celou dobu. Myslel jsem, že dostaneme nějaký bodíček zadarmo. V druhém setu ji sice Bára přehrála 6:1, ale to je vzhledem k dění na kurtu přísné," uvedl kapitán.

Ale slova chvály měl i pro o 13 let starší Češku, která těsně před utkáním ronila slzy poté, co si naposledy vyslechla státní hymnu.

"Bára to pak ale zvládla v hlavě excelentně. Bylo tam spoustu momentů, kdy to mohlo dopadnout hůř, ale byla pořád připravená hrát. První set byl dlouhý, často v něm vedla, řešila složité situace, byl tam její přešlap při servisu. Ale dotáhla to pak na jedničku," řekl.

V neděli by se na kurtu měly objevit jako první obě jedničky, tedy Siniaková proti Keninové. O to cennější je hladká výhra české hráčky.

"Katka se cítila jako číslo jedna, někdy si na sebe naloží moc. Navíc Alison dokázala v minulosti porazit spoustu skvělých hráček, asi i víc než Katka. Jenže ta ukázala, že je skvělá týmová hráčka," složil Pála poklonu 31. hráčce světa.

Jestli ještě před zítřejším programem udělá nějaké změny, nechtěl spekulovat. "Musíme si sednout a u večeře probrat, jak kdo na tom je," prohlásil a potvrdil, že existuje teoretická šance, že by nastoupila Petra Kvitová, která se dosud ještě dávala dohromady po nemoci.

Nedělní program začíná už ve 12 hodin. Bitvu o třetí bod můžete sledovat živě.