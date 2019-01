Chyběl kousek, ale Péťa dokázala, že se nikdy nevzdává, prohlásil hrdý otec Kvitové

před 34 minutami

Hlas otce tenistky Petry Kvitové zněl smutně, ale vnitřně se Jiří Kvita může dmout pýchou. Nechybělo mnoho a jeho dcera přidala do sbírky třetí grandslamový titul, ve finále Australian Open ale po boji prohrála.

"Bylo to od Péti pěkné utkání. Jsme spokojeni a bereme to jako mimořádný úspěch," řekl Kvita v telefonickém rozhovoru ČTK poté, co Kvitová v melbournské Areně Roda Lavera podlehla Japonce Naomi Ósakaové po setech 6:7, 7:5 a 4:6.

Zápas rodiče Kvitové sledovali doma ve Fulneku a viděli vyrovnanou bitvu, v které obě tenistky nastřílely 33 vítězných míčů. "K výhře chyběl kousek," konstatoval Kvita po duelu, v kterém jeho dcera získala jen o čtyři body méně než soupeřka.

V prvním setu mohla Kvitová uspět, ale nevyužila žádný z pěti brejkbolů. Především v sedmé hře vedla při podání Japonky 40:0. "První set rozhodl. Kdyby šla do vedení, kdo ví, jak by to s Ósakaovou bylo. Určitě by znervózněla," mínil Kvita.

Ve druhé sadě ukázala Kvitová, proč se jí přezdívá Lvice. Prohrávala 3:5 a čelila třem mečbolům v řadě. Všechny odvrátila a ziskem pěti her si vynutila pokračování zápasu. "To je pro Péťu typický. Ona se nikdy nevzdává," chválil otec.

V úvodu třetí sady se zdálo, že Kvitová dokoná obrat. Vedla 2:0 a při svém podání 40:30, o servis ale přišla. "Škoda, chyběl kousek," litoval Kvita. Vzhledem k tomu, jak se jeho dcera vrátila po vážném zranění ruky do špičky, zopakoval: "Je to úspěch."