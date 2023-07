Ukrajinská hrdinka s bolestí v srdci budí úžas. Je to superžena, řekla Vondroušová

Devět měsíců po porodu dcery je Elina Svitolinová v semifinále Wimbledonu. Ukrajinská tenistka a držitelka divoké karty ve čtvrteční bitvě o finále vyzve Češku Markétu Vondroušovou. Ta se v All England Clubu vyznala z obdivu ke své soupeřce.

Elina Svitolinová po postupu do semifinále Wimbledonu. | Foto: Reuters

Fenomenální comeback osmadvacetileté rodačky z Oděsy okouzlil svět tenisu. Vondroušová není výjimkou.

"Je neuvěřitelné, co se jí povedlo. Dostala sem divokou kartu a teď je v semifinále. Je to strašně brzy po dítěti. Vážně neskutečné. Dělá úžasné věci," rozpovídala se o Svitolinové na tiskové konferenci.

Ukrajince, manželce francouzského tenisty Gaëla Monfilse, která se rychle vrátila na okruh i kvůli tomu, aby dávala drobnou potěchu své zemi zmítané pod ruskou agresí.

"Samozřejmě hraju pro svůj lid. Jsem šťastná, že mohu přinést trochu štěstí do jejich životů. Dostávám spousty zpráv a viděla jsem na internetu mnoho záběrů, jak se na mé zápasy dívají přes telefony. Taje mi z toho srdce," vyprávěla po postupu přes světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

"Cítím zlost i smutek. V srdci nosím bolest. Když jdu ale na kurt, snažím se myslet na bojovného ducha, kterého všichni Ukrajinci máme. Na to, jak bráníme naše hodnoty i naši svobodu. Já bojuju na vlastní frontové linii," vysvětlila dříve.

Už v antukové části sezony nadchla tím, jak rychle se dostala do špičkové formy. Ovládla přípravu ve Štrasburku a na grandslamu v Paříži dobyla čtvrtfinále.

"Už v Paříži udělala skvělou práci, teď předvádí tohle. Je to velká bojovnice, hraje výborně. Pro mě je neuvěřitelné, že tohle dokáže po dítěti a po takové pauze. Pro nás všechny je to úžasné, protože vidíme, co všechno se dá dokázat a zkombinovat," vyjadřovala Vondroušová respekt.

Po začátku války česká tenistka, stejně jako většina ostatních hráček, vyjadřovala Ukrajince podporu. "Moc jsme se neviděly, ale psaly jsme si přes Instagram," prozradila tenistka ze Sokolova.

"Jsem samozřejmě s ní. Je neskutečná ve všem, co dělá. Tolik bojuje na tolika frontách. A teď hraje i fantastický tenis. Je to superžena, řekla bych," smála se Vondroušová na tiskovce po svém postupu do semifinále přes světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou.

Češka už na Wimbledonu porazila čtyři nasazené hráčky. Teď ji čeká divoká karta.

"Jenže hraje jako tenistka z první světové desítky. Takže pro mě žádný rozdíl," podotkla Vondroušová.

Svitolinová je tenisově rozjetá na maximum. V Londýně bývalá světová trojka vyřadila samá velká jména. Od prvního kola vypadá seznam jejích skalpů poměrně děsivě: Venus Williamsová, Elise Mertensová, Sofia Keninová, Viktoria Azarenková a Iga Šwiateková.

Vondroušová svou nadcházející soupeřku dobře zná. Už spolu hrály pětkrát.

O jedno vítězství víc má na kontě Ukrajinka, dva poslední duely ale zvládla lépe česká hráčka: na antuce v Římě před třemi lety 6:3, 6:0 a v semifinále olympiády v Tokiu před dvěma lety, rovněž jasně 6:3, 6:1.

Ve finální fázi Wimbledonu ale na žádné bilanci záležet nebude.

"V semifinále musí být člověk připravený na všechno. Bude to all in," pomohla si Vondroušová pokerovou terminologií.