Je nenahraditelná, řekl kapitán o zraněné opoře. Místo ní pozval mladičkou Bejlek

Tenistka Kateřina Siniaková vynechá příští týden kvůli zranění ruky kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině. Deblovou světovou jedničku nahradí v týmu kapitána Petra Pály sedmnáctiletá debutantka Sára Bejlek. Vedení týmu o tom informovalo v tiskové zprávě.

"Je mi moc líto, že mi zranění nedovoluje hrát. Budu to sledovat zpovzdálí a držet holkám moc palce," řekla šestadvacetiletá Siniaková. Zranila se na březnovém turnaji v Miami. Kvůli bolesti v pravém zápěstí odstoupila z utkání 1. kola proti Američance Claire Liuové.

Následně rodačka z Hradce Králové vynechala i čtyřhru s tradiční parťačkou Barborou Krejčíkovou, s níž vyhrály sedm grandslamů. Do kvalifikace proti Ukrajině na antuce v tureckém Beleku od 14. do 15. dubna se uzdravit nestihla. V nominaci jsou také Krejčíková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Linda Nosková.

"Čekali jsme, jak se zranění vyvine. Bohužel je to pro tým velká ztráta. Katka je svým způsobem nenahraditelná. Dovede hrát s kýmkoliv čtyřhru, může hrát dvouhru a je zkušenou hráčkou. Pro náš tým je to citelná ztráta," uvedl Pála.

O devět let mladší Bejlek nominace zaskočila.

"Vůbec jsem to nečekala, je to pro mě obrovské překvapení a jsem ohromně šťastná. Reprezentovat byl odmalička můj tenisový sen, zápasy Fed cupu jsem vždycky sledovala v televizi. Když jsem předloni přebírala v O2 areně při finále BJKC s týmem trofeje za juniorský turnaj, říkala jsem si v duchu, že to bych jednou chtěla zažít v dospělé reprezentaci," uvedla Bejlek.

S kapitánem Pálou byla v kontaktu od čtvrtka poté, co se probojovala do semifinále turnaje ve Splitu.

"Chtěl jsem, abychom jeli v pěti. Bude prostor na trénování a je to ideální vzít někoho z mladých holek, aby nabraly zkušenosti. Věřím, že to Sára doplní dobře, bude s holkami trénovat a věříme, že už žádné zranění nenastane," podotkl Pála.

Tenistky odletí do dějiště v Beleku v sobotu. Bejlek dorazí do Turecka, kde se kvalifikace koná kvůli válce na Ukrajině na neutrální půdě, po vlastní ose.

"Hned jak dohraju chorvatský turnaj, druhý den jsem na místě. Ve Splitu jsme autem, pojedeme do Vídně, a pak přeletíme do Turecka. Jsem připravená trénovat tak, jak bude tým potřebovat, klidně od rána do večera. Můj sen, který mám, že jednou nastoupím v reprezentaci, je nyní o kousíček blíž. Ale již nyní je to pro mě, mou rodinu i můj tým odměna za roky, které jsme s tenisem strávili," dodala Bejlek.