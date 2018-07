Jdi a vyhraj grandslam, přála si Novotná před smrtí. Teď Krejčíková ničí soupeřky ve čtyřhře

před 1 hodinou

Česká tenistka Barbora Krejčíková září v deblu a nechává se inspirovat slovy bývalé trenérky Jany Novotné.

Londýn/Praha - Jde v jejích šlépějích. Už také sbírá trofeje. Barbora Krejčíková na londýnském Wimbledonu po boku s Kateřinou Siniakovou počítá skalpy soupeřek a je blízko druhého grandslamového úspěchu v řadě. Plní tak přání svého vzoru a bývalé trenérky Jany Novotné.

Když totiž dvaadvacetiletá brněnská hráčka viděla tenisovou legendu naposledy, ta si přála, aby její svěřenkyně vyhrála grandslam. Krejčíková jí ho věnovala letos v Paříži, tedy zhruba půl roku po smrti bývalé wimbledonské vítězky. Nyní je blízko triumfu i na travnatém turnaji velké čtyřky v Londýně, kde jsou už v semifinále.

"Ona byla tak výjimečná. A stejně výjimečné bylo i to, že já jsem byla jednou z těch, komu pomohla, vždyť mohla trénovat stovky jiných hráčů a hráček," řekla Krejčíková americkému deníku The New York Times, kterému se zalíbil příběh české dívky, která pokračuje v odkazu slavné učitelky.

Krejčíková dodnes vzpomíná na to, jak za Novotnou přišla s rodiči k ní domů na předměstí Brna a zastihla ji na zahradě. "Koukala na nás a říkala si: Kdo jsou ti lidi? Tak jsem jí řekla, že jsem tenistka, je mi čerstvě 18 let, a prosila jsem ji, jestli by se na mě nepodívala a nezjistila, jak bych mohla svůj tenis posunout na vyšší úroveň."

Novotnou tahle žádost chytla, po dvou společných trénincích se dohodly na trenérské spolupráci a bývalá druhá hráčka světa začala objíždět s malým talentem turnaje.

"Já původně vůbec nechtěla, aby mě trénovala. Myslela jsem, že mi jen trochu pomůže a vysvětlí pár věcí, ale ona hned, že by ráda takhle s někým cestovala a trénovala, že tenis miluje," vypráví Krejčíková.

Během jednoho z ročníků turnaje v Eastbourne si společně zatrénovali například i s bývalou australskou tenistkou Rennae Stubbsovou. "Janu nehnala touha vychovat světovou jedničku, hnala ji touha pomoct hráčce, která za ní sama přišla. Někdo by řekl ne, ale ona chtěla své zkušenosti někomu předat a udělat tak někoho lepším," myslí si někdejší deblová královna žebříčku.

Spolupráce skončila před dvěma lety, kdy už Novotná kvůli boji s rakovinou neměla na trénování dostatek sil.

Letos prožívá Krejčíková průlomovou sezonu. Poprvé se probojovala na grandslam ve dvouhře a na stejném místě v Paříži s Kateřinou Siniakovou, se kterou posbírala už tři juniorské grandslamy, ovládly French Open. Nyní si brousí zuby na další trofej, tentokrát na trávě. A Novotná je pro ně inspirací.

"Jednou mi vyprávěla, jak se tady v roce, kdy pak došla do finále, zranila už v semifinále. Ale vzala si prášek s tím, že prostě musí nastoupit a překonat to. Byla tak koncentrovaná a připravená bojovat," dodává Krejčíková o Novotné.

Český pár se totiž na postup do poslední čtyřky pořádně nadřel. Hned tři ze čtyř vítězství získal až po třech setech. Siniaková k tomu navíc absolvovala tři stejně vypjaté singlové bitvy. O finále se v pátek utkají s polsko-americkým párem Alicja Rosolská a Abigail Spearcová.

Kromě druhé trofeje z podniku velké čtyřky mají ještě jednu motivaci, už s dalším případným vítězstvím si s předstihem zajistí start na Turnaji mistryň v Singapuru a stanou se nejlepším párem letošní sezony.