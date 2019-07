Já a favoritka Wimbledonu? Tyhle sázkovky by měli zavřít, smála se Plíšková

před 28 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Suverenitu, se kterou v minulém týdnu dobyla turnajový titul v Eastbourne, si Karolína Plíšková do Wimbledonu zatím nepřenesla. První kolo londýnského grandslamu částečně potvrdilo její vlastní obavy. Čínskou soupeřku sice přehrála ve dvou setech, po utkání ale nebyla ze svého výkonu nadšená.

Podle některých předpovědí je druhou největší favoritkou Wimbledonu. Ale nechápe proč.

V All England Clubu léta nemohla překonat brány druhého kola, přičemž černou sérii pokořila až loni, kdy se dostala do osmifinále. Přesto stále nemůže tvrdit, že by to na londýnské trávě kdovíjak milovala.

"Snažím se ten turnaj úplně neodepisovat, ale pořád není oblíbený. Každý čeká, že moje hra na trávě by měla být suprová, že bych měla pravidelně vyhrávat Wimbledony. Loni se to trochu zlepšilo, ale uvidíme, co bude letos," prohlásila Češka po postupu do druhého kola.

Prognózám bookmakerů se musela smát.

"Slýchám to, ale necítím se jako favoritka. Byla jsem favoritka i na Paříž a jak to dopadlo. Tyhle sázkové kanceláře by měli zavřít, nebo nevím," vykládala v nadsázce.

"Protože nevím, jestli v Paříži někdo tipnul finále Bartyová - Vondroušová. Každý zápas se může prohrát, já mohla dneska hrát třetí set a bůhví, jak by to dopadlo. V tenisu se teď nedá moc tipovat," dodala Plíšková.

Na trávě se obecně hodně zlepšila. Na specifickém podkladu se hýbe mnohem lépe než před lety. Pořád to ale lépe zvládá na menších turnajích, což potvrdila famózní eastbournskou jízdou.

"Můj pohyb je určitě lepší i proti loňsku. Spoustu toho vrátím, zapojím i čop, jdu víc do kolen. A cítím se prostě fyzicky mnohem lépe. Vyhranost je znát. Dřív jsem tady hrála tak blbě zejména kvůli pohybu," vysvětlovala.

Oproti Eastbourne si musela zvyknout na pomalejší kurt, na kterém byla nucena hrát mnohem víc delších výměn. Smršť přímých bodů a rychlých zakončení proti Číňance Ču Lin nepřišla. Plíškové připadalo, že byl kurt číslo 2 ještě mnohem pomalejší, než tréninkové kurty Aorangi, které jsou součástí wimbledonského areálu.

"O hodně. Myslím, že je tady tráva vyšší, míče nesklouzávají. Hrály jsme víc delších výměn, než jsem očekávala. Soupeřka mi toho hodně vracela, tak nevím, jestli je povrch tak pomalý, nebo ona tak dobrá," divila se světová trojka, která musela v závěru druhého setu odvracet tři setboly.

Plíšková si stěžovala na své načasování úderů. "Hlavně na returnu, ten byl dneska hrozný," uznala.

Zároveň si ale nepřipouštěla, že by duel mohla ztratit. "Nechci, aby to vyznělo blbě, ale kdyby koncovka druhého setu nedopadla, ve třetím by to ze mě spadlo. Ona zase tak nebezpečná nebyla."

Sedmadvacetiletá tenistka byla v každém případě ráda, že na třetí sadu nedošlo. A doufala v herní zlepšení v dalším kole. V něm zkusí bývalou světovou jedničku zastavit olympijská vítězka Monica Puigová z Portorika.

"Nebudu negativní. Věřím, že se dostanu zpět k tomu, jak jsem hrála v Eastbourne. Ale nemůžu vyhrát šest zápasů po sobě 6:1, 6:2, ještě když jde o první kolo na grandslamu, kde jsou trochu jiné nervy než na běžných turnajích," poznamenala Plíšková.

Na to, že přijdou těžší boje, byla připravená. Zvlášť, když si po Eastbourne nestihla od tenisu odpočinout.

"Přála jsem si hrát až v úterý, ale bohužel. Mentálně by mi ale den úplného volna pomohl. Na druhou nejsem nějak rozbitá a fyzicky se cítím dobře," zakončila optimisticky. Důležitý vstup má za sebou a na tom, jak se výhra rodila, už vlastně nezáleží.