Hrál jsem, jako bych byl stroj, divil se Djokovič sám sobě po bleskové výhře

Srbský tenista Novak Djokovič potřeboval pouhých 50 minut na vítězství nad Francouzem Lucasem Pouillem ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu.

Světová jednička zdolala pátého nasazeného 6:1, 6:2 a při debutu v japonské metropoli míří za titulem.

Djokovič v zápase nevykazoval žádné známky zranění po problémech s ramenem, kvůli němuž před měsícem skrečoval osmifinále US Open. Dvaatřicetiletý Srb vyhrál 82 procent bodů po prvním podání a využil pět ze šesti brejkbolů.

"Nejsem stroj, ale dnes jsem hrál, jako kdybych stroj byl. Byl to jeden z mých nejlepších letošních zápasů, jsem moc spokojený s tím, jak jsem hrál a jak jsem se cítil," uvedl Djokovič.

Jeho semifinálovým soupeřem bude vítěz duelu mezi Belgičanem Davidem Goffinem a Korejcem Čong Hjonem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Američan Reilly Opelka s Australanem Johnem Millmanem.

Nadal nebude hrát v Šanghaji

Španělský tenista Rafael Nadal se kvůli zraněnému zápěstí odhlásil z turnaje série Masters v Šanghaji, kde příští týden vyvrcholí asijská šňůra na ATP Tour. Třiatřicetiletý Mallorčan uvedl, že neměl dost času na vyléčení zranění, kvůli němuž nenastoupil před necelými dvěma týdny v závěrečný den Laver Cupu.

"Jsem velmi smutný, ale letos v Šanghaji nebudu moci hrát. Je to už druhý rok po sobě a vím, že v Číně jsou skvělí fanoušci," uvedl v prohlášení Nadal, jenž před měsícem získal na US Open 19. grandslamový titul. "Jak asi víte, během Laver Cupu jsem měl zánět v levém zápěstí a neměl jsem dost času na uzdravení a trénink… Doufám, že se příští rok vrátím," uvedl finalista turnaje z let 2009 a 2017.

Po Nadalově odhlášení tak padla šance, že by se po delší době na jednom turnaji sešli všichni členové "velké čtyřky". Vedle Rogera Federera a Novaka Djokoviče má v nejlidnatějším městě Číny startovat i Andy Murray, jenž se postupně vrací na tour po druhé operaci kyčle. Nadalova absence také nahraje Djokovičovi v souboji o prestižní pozici světové jedničky na konci sezony.

Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,046.340 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Djokovič (1-Srb.) - Pouille (5-Fr.) 6:1, 6:2, Millman (Austr.) - Daniel (Jap.) 6:4, 6:0, Opelka (USA) - Učijama (Jap.) 6:3, 6:3.