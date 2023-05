Hrajeme vyrovnaně, budíme emoce. Dejte nám stejné peníze jako mužům, volá Šwiateková

Už přes rok je neotřesitelnou světovou jedničkou. Tenisová dominance, která byla dříve spíš výsadou mužského okruhu ATP, se nyní převalila mezi hráčky WTA a Polka Iga Šwiateková je absolutní královnou. I proto se pozastavila nad tím, proč jsou v jejím sportu takové rozdíly mezi odměnami na mužské a ženské tour.

To srovnání se přímo nabízelo. Předminulý týden dominovaly na antukových turnajích obě světové jedničky. Šwiateková si podmanila halovou antuku ve Stuttgartu, Carlos Alcaraz triumfoval na domácí půdě v Barceloně.

Oba hráli turnaj kategorie 500, ale každý dostal úplně jinou finanční odměnu. Zatímco Polka převzala šek se sto tisíci eur, Španěl se mohl těšit téměř z půl milionu. Rozdíl tedy přímo bil do očí.

"Můj názor je jasný. Na téhle úrovni bychom měli dostávat stejné peníze, muži i ženy. Na grandslamech se to už podařilo, nevím, proč by to nemohlo jít i jinde," nechala se Šwiateková slyšet během aktuálního turnaje v Madridu.

Ve španělské metropoli se na podniku za tisíc bodů do žebříčku hraje o milion eur v mužské i ženské soutěži. Na menších turnajích, byť stále prestižních, je však situace jiná.

"V mých očích děláme stejnou práci jako chlapi. Sice moc do byznysu a sportovní politiky nevidím, ale WTA by se na tyhle rozdíly měla zaměřit," rýpla si světová jednička.

Sama vnímá dva hlavní argumenty, proč se v ATP točí víc peněz než ve světě ženského tenisu. Tím prvním je konzistence výkonů na mužském okruhu, to už ale podle ní není pravda.

"Podívejte se na ženskou a mužskou tenisovou špičku. Jsme konzistentnější než muži," mysli si jednadvacetiletá Polka.

Pravdou je, že jen za dobu, co sedí na trůnu Šwiateková, mužský tenis vystřídal hned tři světové krále. Daniila Medveděva, Novaka Djokoviče a Carlose Alcaraze.

Častým argumentem, proč si tenisté zaslouží být bohatší, je také to, že jsou fyzicky silnější a předvádí pohlednější hru než ženy.

"My ženy jsme zase emotivnější, a tak přinášíme tenisu větší náboj. Nevím, nakolik to dokážu svým názorem ovlivnit, a taky si myslím, že jsou na tom jiné sporty daleko hůř. Ale bylo by fajn, kdyby se to WTA povedlo srovnat," dodala Polka.