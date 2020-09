Hodně hořká prohra. Kvitová nevyužila čtyři mečboly a podlehla 93. hráčce žebříčku

Tenistka Petra Kvitová nevyužila čtyři mečboly a na grandslamovém US Open skončila v osmifinále. Turnajová šestka prohrála za dvě hodiny a 39 minut s domácí Shelby Rogersovou po boji 6:7, 6:3 a 6:7.

Poslední českou zástupkyní v soutěži je Karolína Muchová, kterou čeká duel 4. kola s Běloruskou Viktorií Azarenkovou v pondělí.

V úvodní vyrovnané sadě plné ostrých výměn Kvitová ztratila v sedmé hře jako první servis, ale vzápětí získala brejk zpět. Tie-break začala čtyřmi chybami, ještě srovnala na 5:5, odvážně hrající Rogersová však ukončila první set míčem do rohu.

Ve druhé sadě odvrátila Kvitová dva brejkboly na 0:2 a rozjela se. Zatímco tenisový svět vstřebával šokující diskvalifikaci Srba Novaka Djokoviče za napálení míče do lajnové rozhodčí, česká hráčka sázela vítězné údery a vynutila si třetí sadu.

Na úvod rozhodujícího dějství sice ztratila servis, ale do hry se vrátila brejkem na 2:2. Své podání už si držela jistě a za stavu 5:4 měla při servisu Rogersové tři mečboly, jenže 93. hráčka světového žebříčku pokaždé zahrála dobře. Sada dospěla do tie-breaku a Kvitová měla za stavu 6:5 čtvrtý mečbol, ale dala dvojchybu a ztratila i další dva míče.

Maximem dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové na US Open zůstávají dvě účasti ve čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Americký grandslam je z turnajů velké čtyřky jediný, na kterém se nedostala do semifinále.

Květa Peschkeová vypadla jako poslední z českých deblistek na US Open ve čtvrtfinále. Spolu s Nizozemkou Demi Schuursovou podlehly z pozice turnajových čtyřek nenasazené dvojici mladých Rusek Anně Blinkovové a Veronice Kuděrmětovové 4:6 a 2:6.

Pětačtyřicetiletá Peschkeová a Schuursová vyhrály minulý týden v New Yorku generálku na US Open a česká tenistka získala 35. triumf. Na americkém grandslamu se ale potřetí v kariéře do semifinále nedostala.

Čtvrtfinále přitom Peschkeová se Schuursovou rozjely dobře a vedly 3:0 a 4:1. Poté ale ztratily pět her v řadě. Ve druhém setu ještě stihly reagovat na ztrátu servisu ve třetí hře, ale od stavu 2:2 už sbíraly gamy pouze soupeřky.

Vítězka Wimbledonu z roku 2011 a někdejší světová jednička Peschkeová se na US Open dostala ve čtyřhře nejdále do semifinále v letech 2006 a 2007.

Rusky si připsaly druhý český skalp. O kolo dříve vyřadily Kateřinu Siniakovou, která tvořila osmý nasazený pár s Němkou Annou-Lennou Friedsamovou, jelikož její tradiční spoluhráčka Barbora Krejčíková kvůli koronaviru do New Yorku neodjela. Ve druhém kole skončila i Lucie Hradecká se Slovinkou Andrejou Klepačovou.

Čtvrtfinále bylo dnes konečnou i pro obhájkyně deblového titulu Elise Mertensovou a Arynu Sabalenkovou. Druhý nasazený belgicko-běloruský pár nestačil na Němku Lauru Siegemundovou s Ruskou Věrou Zvonarevovou a podlehl 4:6, 6:7.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (2-Rak.) - Čilič (31-Chorv.) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3, Auger-Aliassime (15-Kan.) - Moutet (Fr.) 6:1, 6:0, 6:4, Tiafoe (USA) - Fucsovics (Maď.) 6:2, 6:3, 6:2.

4. kolo:

Carreňo (20-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 6:5 diskvalifikace, A. Zverev (5-Něm.) - Davidovich (Šp.) 6:2, 6:2, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Keninová (2-USA) - Džabúrová (27-Tun.) 7:6 (7:4), 6:3, Cornetová (Fr.) - Keysová (7-USA) 7:6 (7:4), 3:2 skreč, Pironkovová (Bulh.) - Vekičová (18-Chorv.) 6:4, 6:1, Azarenková (Běl.) - Šwiateková (Pol.) 6:4, 6:2.

4. kolo:

Rogersová (USA) - Kvitová (6-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (8:6), Putincevová (23-Kaz.) - Martičová (8-Chorv.) 6:3, 2:6, 6:4, Bradyová (28-USA) - Kerberová (17-Něm.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Blinkovová, Kuděrmětovová (Rus.) - Peschkeová, Schuursová (4-ČR/Niz.) 6:4, 6:2.