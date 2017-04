Hlaváčková také přišla o deblovou parťačku. Bude hrát s Maďarkou Babosovou

před 41 minutami

Další deblový pár se rozpadl. Po Barboře Strýcové přišla o tenisovou parťačku také Andrea Hlaváčková, od které odešla Šuaj Pcheng z Číny, která se chce víc soustředit na dvouhru.

Praha - Tenistka Andrea Hlaváčková mění v průběhu sezony partnerku pro čtyřhru. Její dosavadní spoluhráčka Šuaj Pcheng z Číny se chce totiž více věnovat dvouhře, proto se po boku české deblistky bude ve zbytku roku objevovat Maďarka Timea Babosová. Uvedl to server tennis-arena.cz.

Hlaváčková a Šuaj Pcheng se dohodly na spolupráci před letošní sezonou a během tří měsíců zaznamenaly několik úspěchů. Získaly titul v Šen-čenu, hrály finále Australian Open a turnaje v Dubaji a na velkém turnaji v Miami došly do semifinále.

Právě po něm Šuaj Pcheng oznámila Hlaváčkové, že se chce soustředit na dvouhru, v které se jí začalo v poslední době více dařit. "Byl to dost šok," uvedla Hlaváčková. "Nechtěla mě (Šuaj Pcheng) dostat do situace, kdy by vyhrála tři čtyři kola v singlu a debl musela vypustit. Takže mi řekla, ať si radši najdu stálou parťačku, se kterou odehraju celou sezonu," dodala česká tenistka.

Rozhodnutí Číňanky nezviklalo ani to, že byly s Hlaváčkovou nejlepším párem sezony a měly nakročeno na Turnaj mistrů do Singapuru. Nyní bude muset devátá hráčka deblového žebříčku Hlaváčková sbírat body od nuly společně s novou parťačkou Babosovou.

"Měla jsem velké štěstí. Chce hrát hodně deblových turnajů, je do toho zapálená a je z naší spolupráce nadšená. Pořád máme šanci Singapur uhrát," uvedla Hlaváčková o třiadvacetileté spoluhráčce, které patří 30. místo v singlovém žebříčku a 14. v deblovém.

Je to tak... Jde se do toho na novo 😂🙈💪🏻 Zveřejnil(a) Andrea Hlavackova dne 11. Duben 2017

