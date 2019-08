Historický průlom na Turnaji mistryň. Vítězka může brát 110 milionů, více než muži

před 14 minutami

Letošní premiérový Turnaj mistryň v čínském Šen-čenu nabídne elitním tenistkám dvojnásobně vyšší prize money než loňský poslední ročník v Singapuru. Vítězka podzimního finále WTA Tour si může vydělat až 4,725 milionu dolarů (zhruba 110 milionů korun), což je nejvyšší odměna v historii ženského či mužského tenisu.

Maximální bonus vítězka Turnaje mistryň dostane, pokud projde turnajem bez porážky. I v extrémním případě, že dokráčí k titulu po dvou porážkách v základní skupině, dostane stále rekordních 4,115 milionu dolarů.

Čínští pořadatelé tak výrazně trumfnou organizátory mužského Turnaje mistrů v Londýně, jehož loňský vítěz Alexander Zverev z Německa dostal 2,71 milionu dolarů.

Poslední vítězkou Turnaje mistryň v Singapuru, kde sezona WTA Tour vyvrcholila v minulých pěti letech, byla v říjnu Elina Svitolinová. Coby neporažená šampionka dostala Ukrajinka ze sedmimilionové dotace 2,662 milionu dolarů. V Šen-čenu, jenž bude finále ženské tenisové sezony hostit minimálně do roku 2028, bude letos na odměny vyčleněno 14 milionů dolarů.

Turnaj pro osm nejlepších hráček roku se uskuteční od 27. října do 3. listopadu. Mezi tenistkami, jež by se na základě aktuálního pořadí do Šen-čenu kvalifikovaly, jsou i obě nejlepší Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Největší odměnou v individuálních sportech zůstává i po razantním zvýšení prize money Turnaje mistryň prémie pro vítěze golfového FedEx Cupu, vyvrcholení americké PGA Tour, jenž získá 10 milionů dolarů.