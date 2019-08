Rozlučku Šafářové nestihla, ale teď je zpět. Cítím se na 12 operací, řekla Matteková

před 1 hodinou

Měla vykloubenou čéšku, přetržený vaz, podstoupila náročné operace. Dva roky po hrozivém zranění Bethanie Matteková-Sandsová opět naskočila do profesionálního tenisu a připsala si i singlový skalp Američanky Venus Williamsové.

Ten příběh začal před dvěma lety na wimbledonské trávě. Americká tenistka při startu za míčem k síti v zápasu druhého kola dvouhry podklouzla tak, že si protočila koleno a v bolestech s hlasitým nářkem zůstala ležet na zemi.

V horší moment takové zranění snad přijít nemohlo. S parťačkou Lucií Šafářovou útočily na zkompletování grandslamu, na okruhu v tu chvíli nebyl lepší pár. Jenže vyšetření bylo nekompromisní. Přetržený čéškový vaz, vykloubené koleno a nutnost operace.

Tři čtvrtě roku se pak energická tenistka z Minnesoty neobjevila na okruhu. Po návratu to ale nebylo ono ani po boku české parťačky v deblu, ani ve dvouhře. V singlu vyhrála loni pouhé dva zápasy z 13, zkraje letošní sezony pak žádný. Měla bolesti, lékaři jí doporučili jít na další operaci.

"Byla jsem z toho zničená, dostat se zpátky, pak zase skončit a znovu dlouho rehabilitovat. Zároveň jsem ale ráda, že jsem to udělala a našla tak odpověď na bolesti, které jsem cítila letos v Austrálii," přiznala Matteková-Sandsová poté, když v pondělí porazila na turnaji v San Jose krajanku Venus Williamsovou.

Dostat se znovu na top úroveň pro ni ale v 34 letech nebylo vůbec jednoduché. Plánovala se vrátit už na jaře alespoň do deblu, aby byla u rozlučky své velké kamarádky a parťačky Šafářové. Ale koleno to nedovolilo.

"Tohle oznámení láme srdce, ale musím kolenu dopřát delší čas na zotavení," napsala tehdy na sociální sítě Američanka.

Návrat se protáhl až do konce června, kdy si zahrála první čtyřhru. V červenci v San José dostala divokou kartu do dvouhry a hned vyhrála.

"Bylo to všechno jen o hlavě, nikdy jsem nepochybovala, že se vrátím zpátky, že by ruce zapomněly tenis. Šlo spíš o to, jak si to v sobě nastavím, abych si to na kurtu zase užívala," uvedla.

Proti Williamsové zvládla i těžkou třísetovou bitvu. "Přiznám se, že po té době mi přijde, jako bych těch operací měla dvanáct a ne jen pár, ale na kurtu se cítím dobře," culila se po vítězství.

V dalším kole už ji ale zastavila jiná zkušená tenistka Španělka Carla Suárezová-Navarová. A opět po třech sadách boje.

"Část mě musela zapomenout na úspěchy, které jsem před zraněním měla. Nejde srovnávat koleno před dvěma lety s tím, jaké mám teď. Vlastně začínám takový druhý život," dodala skromně.