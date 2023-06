Členské státy Evropské unie dnes schválily připojení bloku k Istanbulské úmluvě proti násilí na ženách a domácímu násilí. Zástupci unijních vlád dnes rozhodli o tom, že pro sedmadvacítku zemí bude závazný text paktu, který zavádí zákonná pravidla pro ochranu žen před různým formami násilí. Informovala o tom Rada EU. Česko patří k menšině unijních zemí, které úmluvu dosud neratifikovaly. Podle českého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka bude závazná pouze ve věcech spadajících do pravomoci EU.

Úmluva z roku 2011 odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Násilí vůči ženám dokument vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci.

Česko patří k malé skupině států unie, které úmluvu dosud neratifikovaly. Vláda minulý týden rozhodla, že při dnešním formálním schvalování na ministerském zasedání v Lucemburku se Česko zdrží hlasování.

"Úmluva se stane závaznou pouze v záležitostech, ve kterých má EU pravomoci, tedy například v azylových otázkách, v justiční spolupráci nebo se na ni mohou odvolávat zaměstnanci unijních institucí," uvedl na Twitteru ministr Dvořák. O českém přistoupení by podle něj měla brzy jednat vláda, která by měla dokument poslat k posouzení do parlamentu.