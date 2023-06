Vondroušová je osina v zadnici, kroutila hlavou Ruska. Paříž žije tenisovou lovestory

Jediná česká paterčata Tereza, Alex, Martin, Michael a Deniel v pátek oslaví desáté narozeniny. Děti chodí do třetí třídy základní školy v Milovicích na Nymbursku, kde rodina žije. Podle matky Alexandry Kiňové se jim daří dobře a jsou zdravé. Narozeniny oslaví tradičně v kruhu rodinném. Škola podle Kiňové děti baví a učení zvládají dobře. "V češtině zrovna probírají pády, učiva postupně přibývá a pak do večera ještě děláme úkoly, takže se samozřejmě jako všechny děti těší na prázdniny. Plánujeme strávit hodně času v Mirakulu, kde to děti moc baví," řekla ČTK Kiňová. Podrobnější informace o rodině ale sdělovat nechtěla, k zájmu médií je zdrženlivá. Rodinné centrum v Milovicích zřídilo zhruba rok po narození dětí pro rodinu s paterčaty transparentní účet, na který pravidelně přispívají drobní dárci.