Nerušte, hraje Vondroušová. Na slibné čtvrtfinále se těší Wilander i Navrátilová

před 41 minutami

Zatím kráčí turnajem, aniž by se pořádně zapotila. Markéta Vondroušová s úsměvem a vybroušeným citem pro údery za síť protančila až do čtvrtfinále French Open bez ztráty setu. Teď na ni ale číhá největší tenisová překážka, která ji v posledních sezonách trápí. Jmenuje se Petra Martičová, je z Chorvatska a Češka ji na okruhu ještě neporazila.

Obě umí skvěle zahrát kraťas, čop i dobrý forhend, obě se výborně pohybují. Jen každá hraje jinou rukou. Úterní čtvrtfinále v Paříži slibuje skvělou podívanou.

"To bude skvělý zápas. Budu tam, budu se dívat, nasadím sluchátka a nikdo nebude smět na mě mluvit. To je přesně druh zápasu, který miluju. Levačka proti pravačce s opravdu pestrou hrou," nechal se slyšet expert Eurosportu a tenisová legenda Mats Wilander.

Vondroušová letošní sezonu rozjela ve velkém stylu, má stabilní výsledky. Po Australian Open hrála na všech následujících turnajích vždy alespoň čtvrtfinále. V žebříčku letošního roku je už na dvanáctém místě. Ale bilance proti Martičové? Jednoznačná, 0:4.

"Markétu moc dobře znám, na kurtu i mimo něj. Je to skvělá tenistka i člověk. Musím říct, že se na tenhle zápas moc těším. Taky má ve své hře pěkné kousky, určitě to bude zábava," uvedla Chorvatka.

Ta zatím působí na turnaji jako černý kůň poté, co z dolní poloviny pavouka vyřadila nasazenou dvojku Karolínu Plíškovou. Na antuce má letos navíc výtečnou bilanci - 15 výher a jen dvě porážky.

"Když jsem přijela sem, cítila jsem trochu tlak po těch výsledcích, které na antuce mám. Ale neměla jsem velká očekávání. Pak jsem ale porazila Plíškovou a dokázala jsem najít vítěznou vlnu. Ráda bych grandslam jednou vyhrála, a pokud to bude tady, budu nejšťastnější na světě," netajila Martičová.

Ale také Vondroušová má na turnaji už několik zvučných skalpů. Poradila si se zkušenou antukářkou Carlou Suarezovou Navarrovou, kanára pak uštědřila vycházející hvězdičce Rusce Anastasiji Potapovové i světové dvanáctce Anastasiji Sevastovové.

"Miluju její kraťasy. První míč druhého setu se Sevastovovou a hned jí ho tam krásně vystřihla. To byste neudělali líp, kdybyste ten míček házeli rukou. Fantazie," rozplývala se nad uměním Vondroušové další legenda Martina Navrátilová.

Navzdory vzájemné bilanci hráček si i Wilander myslí, že Češka Martičovou ve čtvrtfinále pěkně potrápí.

"Vypadá to, že bude trápit nejlepší hráčky světa hned několik následujících let. Hraje bezstarostně, má skvělé ruce, úžasný forhend s trochou spinu, když chce, z bekhendu má úžasný cit pro míč," chválil bývalý švédský tenista.

Vítěz sedmi grandslamových titulů přirovnává rodačku ze Sokolova k řeckému talentu Stefanu Tsitsipasovi. "Je to taková ta stará škola navzdory tomu, že jim je 19 nebo 20 let. Mají natolik pod kůží taktiku a využívání prostoru na kurtu, že to je úžasné," dodal Wilander.

Duel mezi devatenáctiletou Češkou a o osm let starší Chorvatkou se odehraje na dvorci Suzanne Lenglenové po další spektakulární bitvě mezi Rogerem Federerem a Stanem Wawrinkou. Program začíná ve 14 hodin.