Muchová nedokonala senzaci. Šwiatekové po napínavé bitvě podlehla

Tenistka Karolína Muchová životní tažení Roland Garros ziskem premiérového grandslamového titulu nezakončila. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce podlehla na pařížské antuce za dvě hodiny a 49 minut obhájkyni prvenství a světové jedničce Polce Ize Šwiatekové 2:6, 7:5, 4:6.

Závěr finále Roland Garros mezi Karolínou Muchovou a Igou Šwiatekovou | Video: Associated Press

Muchová tak nenavázala na předloňský triumf Barbory Krejčíkové a vítězství Hany Mandlíkové z roku 1981.

Díky nejlepšímu grandslamovému výsledku v kariéře se Muchová posune ze 43. místa světového žebříčku na 16. pozici, která je jejím novým maximem. Za účast ve finále inkasuje 1,15 milionu eur (27,1 milionu korun).

Šwiateková, která ovládla turnaj podruhé za sebou a potřetí celkově, obdrží dvojnásobnou prémii. Polka vyhrála i čtvrté finále na turnajích "velké čtyřky", poprvé v něm ztratila set.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho prohrála ve finále Roland Garros stejně jako Markéta Vondroušová před čtyřmi lety nebo Lucie Šafářová v roce 2015.

Muchová nezahájila jubilejní 50. utkání na grandslamu ideálně. Hned v úvodu přišla o servis a Šwiateková utekla do vedení 3:0. Tenistka I. ČLTK Praha se později zlepšila, v páté hře ale nevyužila brejkbol. Rodačka z Varšavy jí už šanci nenabídla a po dalším brejku získala první sadu za 45 minut. Polka udělala v prvním setu jen pět nevynucených chyb, Muchová jich měla 14.

Obě hráčky odešly před startem druhého setu na chvíli do zázemí. Pro Šwiatekovou hrály v tu chvíli i statistiky. Poté, co vyhrála na antuce v podnicích WTA první set, neuspěla z 54 zápasů jen jednou, a to právě proti Muchové v Praze před čtyřmi lety.

České tenistce nevyšel ani vstup do druhé sady. Šwiateková znovu získala brejk jako první a vedla opět 3:0. Muchová se ale dokázala vrátit, v páté hře prolomila soupeřčin servis a Polka začala mít s její zlepšenou hrou problémy. Od stavu 4:4 nedokázala udržet podání. Muchová napoprvé sadu nedopodávala, v napínavém závěru plném vynikajících úderů z obou stran už využila třetí setbol. Šwiateková přišla o set poprvé na turnaji.

Povzbuzená Muchová se ujala v rozhodující sadě vedení 2:0, dvaadvacetiletá Polka ale brzy zareagovala. Česká tenistka měla i tak šanci. Díky brejku v sedmé hře vedla 4:3 a podávala. Šwiateková však znovu odpověděla, nepustila Muchovou do náskoku a udržela v deváté hře klíčový servis, když odvrátila další brejkbol.

Muchová následně za stavu 4:5 na servisu neuspěla a při odvracení prvního mečbolu zakončila duel dvojchybou. Šwiateková se tak mohla radostí chytit za hlavu. Stala se první tenistkou od roku 2007, která obhájila triumf na Roland Garros. Naposledy se to povedlo Belgičance Justine Heninové. Muchová se při slavnostním ceremoniálu po finále neubránila slzám.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - finále: Šwiateková (1-Pol.) - Muchová (ČR) 6:2, 5:7, 6:4.

Junioři:

Dvouhra - finále: Prižmič (3-Chorv.) - Prado Angelo (8-Bol.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - finále: Demin, Pacheco Méndez (1-Rus./Mex.) - Sciahbasi, Vulpitta (It.) 6:2, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - finále: Kornějevová (3-Rus.) - Pérezová Alarconová (6-Peru) 7:6 (7:4), 6:3.

Čtyřhra - finále: Grantová, Ngounoueová (6-USA) - Kornějevová, Saitová (1-Rus./Jap.) 6:3, 6:2.