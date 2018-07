Fognini si vzteky rozedřel ruku. S ním je to vždycky komedie, ví Veselý. Teď chce vystřílet Nadala

před 57 minutami

Jiří Veselý si na Wimbledonu v pondělí zahraje o čtvrtfinále proti světové jedničce Rafaelu Nadalovi.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Soupeř na druhé straně šílel, nejdřív si stěžoval na podavačku míčů, pak káral diváky a nakonec si vzteky rozedřel klouby prstů o raketu. Jiří Veselý se ale excentrickým chováním Itala Fabia Fogniniho nenechal rozhodit a postoupil do osmifinále Wimbledonu, kde si to rozdá se světovou jedničkou Rafaelem Nadalem.

"V prvním setu se to tahalo, nikdo neměl šance. Bylo důležité získat první set, abych ho nenechal nakopnout. Škoda jednoho gemu ve druhém setu, ale tam se sešlo víc faktorů. Nejen, že jsem to nezabil z voleje, ale on zahrál neskutečně. Třetí a čtvrtý set se mi podařilo zahrát neuvěřitelné míče, brejknout ho a zápas se otočil na jednu stranu," zhodnotil zápas Veselý.

Fognini se rozčiloval od prvního setu. Nejprve si při servisu stěžoval, že podavačka míčů českému tenistovi moc pomalu podává ručník a zdržuje tím hru. Poté si na returnu několikrát utišoval diváky po své levé ruce.

"S ním je to vždycky komedie, hra až do konce a nesmím se nechat rozhodit. On si povídá sám, s diváky, s rozhodčím, zdržuje a dělá vše, aby soupeře rozhodil. V tom je to s ním těžké. Je to přitom kvalitní a šikovný hráč a tohle dělá se záměrem. Pořád hraje na sto procent a snaží se," uvedl rodák z Příbrami.

Korunu tomu nasadil Fognini na konci třetího setu, kde se Veselý ujal vedení 2:1 v zápase a Ital dal vzteky třikrát pěstí do výpletu tak, že si rozedřel klouby prstů do krve a musel si na kurt volat zdravotníka.

"Vůbec nevím, jak se mu to stalo, šel jsem v té pauze na záchod a když jsem se vrátil, už tam měl fyzio. Co na to říct, horká krev," pousmál se čtyřiadvacetiletý hráč.

Po zápase byl rád, že zvládl čtyři sety ve více jak třicetistupňovém vedru. "Musím říct, že dneska jsem se cítil nejlíp ze všech zápasů tady. Se Schwartzmanem to bylo asi nejhorší, když mi ve třetím setu docházely síly, ale dneska jsem si pomáhal i trošku tabletkami se solí, nějak mi to energii drželo, hodně jsem i pil. Asi jsem udělal všechno správně, protože sil jsem měl dost," přiznal 94. hráč žebříčku.

Ještě před pár týdny přitom přemýšlel jestli vůbec má úroveň hry alespoň na challengery, teď je mezi 16 nejlepšími tenisty na grandslamu a pokud postoupí do čtvrtfinále, může se z něho v žebříčku stát česká jednička, protože přeskočí Tomáše Berdycha.

"Tenis je krásný i hořký. Když se nedaří, člověk spadne, cítí zoufalství. Viděl jsem, že nemám pořádně natrénováno. Neudělal jsem moc přípravy a stejně výsledky přišly. Jsem rád, že nějaká herní kvalita ve mně snad je."

V boji o poslední osmičku bude mít toho nejsilnějšího možného soupeře, světovou jedničku Rafaela Nadala. Pokusí se ho v pondělí vystřílet podáním jako v sobotu Fogniniho.

"Bez servisu to asi nepůjde. Rafa je odzadu velmi nepříjemný, letos tady hraje v neuvěřitelný formě, moc soupeřům šanci nedal. Ale zároveň neměl moc takových, kteří by dobře podávali. Na takovéhle hráče je servis zbraň, člověk jim nedá tolik výměn a rytmus, který oni potřebují," prohlásil.

Jednu z nejbolestivějších porážek uštědřil Španělovi jiný Čech Lukáš Rosol, i on se především snažil nepustit Nadala do tempa od základní čáry.

"Lukáš má trošku jinou hru než já. Ale z těch výher kluků, jako byl on nebo Dustin Brown a další, co ho tu porazili, bylo hodně těch, kteří výměny zkracovali a nenechali ho tvořit. Tohle bude jedna z cest, jak s ním hrát. Nemám co ztratit, můžu do toho jít v podstatě úplně naplno. Když se to podaří, tak to bude bomba, když ne, tak se nic neděje," ví Veselý.

Rozhodně nepůjde do boje proti dvojnásobnému wimbledonského vítězi nějak odevzdaně.

"Kdybych si šel zápas jenom užít, tak se můžu probrat až v šatně. Určitě musím jít na kurt pro vítězství. Udělám maximum. Je jedno, jestli za sítí stojí Nadal, nebo někdo jiný. Šestnáctku člověk nehraje každou chvíli, je potřeba využít šance a pokusit se jít dál," uvedl.

Navíc už jednou světovou jedničku porazil. Před dvěma lety senzačně vyřadil Srba Novaka Djokoviče z turnaje v Monte Carlu. "Myslím, že to taky pomůže k uvolnění před pondělkem. Když budu dobře podávat, není důvod se ničeho bát, uvidíme, jak se ten zápas vyvine," dodal.