Je to debil, zažertoval Wawrinka na adresu smějícího se Federera   

Švýcar Stan Wawrinka nestačil ve finále tenisového turnaje v Indian Wells na svého soupeře Rogera Federera. Po zápase mu nezapomněl poblahopřát, avšak neodpustil si ani pikantní poznámku na adresu oblíbeného tenisty.

Indian Wells - Všeobecně oblíbený tenista Roger Federer je málokdy terčem veřejné kritiky či nadávek, po nedělním triumfu na turnaji v Indian Wells tomu však neunikl. Jeho poražený soupeř ve finále, švýcarský krajan Stan Wawrinka, ho při vyhlášení na kurtu označil za "debila".

Wawrinka po prohře 4:6, 5:7 sotva zadržoval slzy, což vysvětloval únavou po desetidenním turnaji. "Rád bych Rogerovi poblahopřál," řekl chvějícím se hlasem a podíval se na svého kamaráda. "Směje se. Je to debil, ale to je v pohodě," rozesmál Wawrinka diváky i Federera.

Pětatřicetiletý vítěz turnaje reagoval, že se snažil daviscupového kolegu povzbudit. "Chtěl jsem, aby až se na mě podívá, neviděl smutný obličej. Díval jsem se na něj stylem 'bude to v pohodě', aby se zasmál a netrápil se. Myslím, že se mi to povedlo," uvedl Federer.

Novinářům poté řekl, že to nebylo poprvé v životě, kdy mu někdo nadával. "Ne vždycky jsou u toho kamery, takže taková slova občas slyším. Vlastně docela často. Na kurtu to bylo poprvé, ale bylo to fajn," bral celou záležitost s humorem osmnáctinásobný grandslamový šampion.

