Federer založil boyband. Budeme se jmenovat "Backhand Boys", oznámil

před 1 hodinou

Podívejte se na videu, jak si Roger Federer se svým "boybandem" poradil se známým šlágrem "Hard To Say I´m Sorry".

Indian Wells - Roger Federer na skončeném turnaji v Indian Wells uchvátil nejen fantastickým tenisem, díky kterému získal svůj jubilejní 90. titul na okruhu ATP.

Společně s tenisovými parťáky Grigorem Dimitrovem a Tommy Haasem si stihl střihnout ještě pěvecké vystoupení, které pak hrdě na sociálních sítích představil se slovy "Zakládáme chlapeckou kapelu, fakt. Budeme se jmenovat Bekhendoví chlapci".

Všichni tři špičkoví tenisté se ve zveřejněném videu podílejí na přezpívání písničky "Hard To Say I´m Sorry" od kapely Chicago. Do jejich vystoupení přitom krátce zasáhne i Novak Djokovič.

Federer a spol. přitom stejný song zkoušeli nazpívat už v lednu, ovšem od té doby se podle všeho výrazně zdokonalili. Minimálně v práci se zvukem. Však posuďte sami.

autor: Sport | před 1 hodinou

Související články