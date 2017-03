Azarenková se chce po narození syna vrátit na podzim k tenisu

před 2 hodinami

Bývalá světová jednička už tři týdny trénuje a věří, že by se mohla představit během srpna a září na amerických betonech.

New York - Běloruská tenistka Viktoria Azarenková začala tři měsíce po narození syna Lea pracovat na návratu na kurty. Bývalá světová jednička už tři týdny trénuje a věří, že by se mohla představit během srpna a září na amerických betonech. Stihnout by chtěla především US Open.

Tvrdý povrch je pro sedmadvacetiletou hráčku nejoblíbenější a získala na něm nejvíce úspěchů. "Tam bych chtěla začít. Ale záleží i na tom, jestli bude Leo připravený cestovat po světě, chci být v pohodě. Nic nechci uspěchat," řekla Azarenková pro Tennis Channel.

Dvojnásobná grandslamová šampionka se naposledy na kurtu představila vloni na Roland Garros, v červnu pak oznámila, že je těhotná a přerušila kariéru. Čtyři dny před Vánocemi přivedla v USA, kde se svým americkým partnerem žije, na svět syna.

Nyní začala nabírat zpět fyzičku a chce výrazně zapracovat i na vylepšení tenisových dovedností. Ke spolupráci oslovila Michaela Joyce, bývalého trenéra Rusky Marie Šarapovové. "Nechci se vrátit a prostě jen hrát. Chci se vrátit a být zase nejlepší," prohlásila.

