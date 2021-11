Federer Australian Open hrát nebude, možná nestihne ani Wimbledon

Dvacetinásobný grandslamový šampion Roger Federer nebude hrát na lednovém Australian Open a na kurty se nevrátí dřív než v polovině příštího roku. Velký otazník podle něj visí i nad jeho startem ve Wimbledonu. Čtyřicetiletý tenista, jenž se zotavuje po operaci kolena, to řekl v rozhovoru pro švýcarská média.

"Pravda je, že bych byl obrovsky překvapený, kdybych hrál už ve Wimbledonu," řekl bývalý první hráč světa k vyhlídkám na účast na svém nejoblíbenějším turnaji, na němž získal rekordních osm titulů. "Austrálie nepřichází vůbec v úvahu. To ale není žádné překvapení. Už před operací jsem věděl, že bude potřeba několikaměsíční pauza," dodal.

Federer se podrobil už třetí operaci pravého kolena od roku 2020, tentokrát kvůli problémům s meniskem. Zákrok se dotkl i chrupavky. "Kombinace těchto zákroků zkrátka vyžaduje trpělivost a opatrnost. Příštích pár měsíců bude klíčových," konstatoval.

Nyní očekává, že by se v lednu mohl vrátit k běhání, na kurty by se mohl dostat v březnu nebo dubnu. Kdy přesně se vrátí na okruh ATP, to je stále otevřené a Federer na sebe nehodlá tlačit.

"Když se to tak vezme, není velký rozdíl, jestli se vrátím v roce 2022 nebo 2023, ve čtyřiceti nebo jednačtyřiceti. To je jedno," řekl. "Můj svět se nezhroutí, když už si nikdy nezahraju finále grandslamu. Ale mým posledním snem je, abych se ještě jednou vrátil. A já věřím, že se ten zázrak stane," dodal.

Letos Federer odehrál po návratu po předchozích operacích jen 13 zápasů. Naposledy se představil ve čtvrtfinále Wimbledonu, kde prohrál s Hubertem Hurkaczem.