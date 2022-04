Vondroušová ztratila proti Dartové jediný gem, ale Raducanuová po boji srovnala

České tenistky hrají s Velkou Británií po prvním dnu kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové v Praze nerozhodně 1:1. O vyrovnání se postarala světová dvanáctka Emma Raducanuová, která porazila Terezu Martincovou dvakrát 7:5. V úvodní dvouhře na štvanické antuce si Markéta Vondroušová poradila s Harriet Dartovou jasně 6:1 a 6:0.

Sobotní program rozehrají od 11:30 týmové jedničky Vondroušová a loňská vítězka US Open Raducanuová. Poté by měly hrát Martincová s Dartovou. Zápas případně rozhodne čtyřhra, do které český kapitán Petr Pála nahlásil šestnáctiletou Lindu Fruhvirtovou s Marií Bouzkovou. Nominace na sobotní zápasy je možné změnit. V českém týmu figuruje ještě Karolína Muchová.

Vítězky česko-britského duelu postoupí do finálového turnaje, který je v plánu na zatím neurčeném místě 8. až 13. listopadu.

Kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové, mistrovství světa ženských tenisových družstev v Praze:

ČR - Velká Británie 1:1 po prvním dnu

Vondroušová - Dartová 6:1, 6:0, Martincová - Raducanuová 5:7, 5:7.