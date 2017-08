Dvě Češky světovými jedničkami? Šafářová je blízko, ale tlak na Plíškovou se zvyšuje

před 1 hodinou

Český tenis by už za týden mohl mít dvě světové jedničky. Zatímco Karolína Plíšková titul absolutní královny dvouhry na turnaji v Cincinnati obhajuje, Lucie Šafářová po něm v deblu sahá.

Cincinnati - Příští pondělí se může tuzemským fanouškům naskytnout nevídaný pohled na tenisové žebříčky. Dvě české hráčky by mohly okupovat první příčky. Jedna v singlu, druhá v deblu. K tomu ale potřebuje Lucie Šafářová ve čtyřhře a především Karolína Plíšková ve dvouhře odvést pořádné penzum práce.

Když si šestého července ve druhém kole singlu Wimbledonu Američanka Bethanie Matteková-Sandová poranila koleno tak, že dlouhé desítky vteřin křičela na kurtu o pomoc, vehnalo to Šafářové, která pak přiběhla z útrob stadionu, slzy do očí. Její parťačka a aktuální deblová jednička si vykloubila čéšku, přetrhla vaz, a vyřadila se tak možná až na rok ze hry.

Smutnou událost brněnská rodačka hodně prožívala, ale nedalo se nic dělat, musela se poohlédnout po jiné spoluhráčce. Nemusela ovšem chodit daleko. Sáhla po fedcupové kamarádce Barboře Strýcové, se kterou přesně před rokem dokráčela pro bronzové medaile na olympijských hrách v Riu.

A že jejich chemie nevyprchala, ukázaly české dívky už v Torontu, kde hned napoprvé došly až do semifinále. Šafářové se navíc momentálně už na 120 bodů přiblížil trůn deblové královny, který by mohla převzít po své americké kamarádce.

Díky skvělému rankingu má český pár v prvním kole turnaje v Cincinnati volný los, je tedy už s jistotou osmifinále, a pokud následující dva zápasy vyhraje a dostane se opět do poslední čtyřky, bude v deblovém žebříčku žen u jedničky svítit česká vlaječka.

Šafářová by se tak stala po šesti letech čtvrtou českou deblovou jedničkou, naposledy vládla čtyřhře Květa Pescheková v roce 2011, před ní ještě Jana Novotná a Helena Suková.

Aby měl český tenis příští týden dvě tenistky na absolutním vrcholu světového pole, musí ze sebe vymáčknout to nejlepší i Karolína Plíšková, která na turnaji v Cincinnati obhajuje loňský titul, tedy rovných 900 bodů. Druhá Rumunka Simona Halepová na ni momentálně ztrácí jen 790.

Jinými slovy, pokud rodačka z Constanty celý podnik ve státě Ohio vyhraje, české tenistce nepomůže ani to, že by došla do finále. Zezadu se navíc tlačí také Ukrajinka Elina Svitolinová, která v neděli oslavila triumf v Torontu.

"Tyhle propočty musím nechat v šatně a soustředit se jen na hru. V uplynulém týdnu jsem žádný zvláštní tlak necítila. Nepovažuji se v zápasech za favorita, každý duel je otevřený a každý má šanci vyhrát," řekla Plíšková novinářům v Kanadě.

Jako jednička má také na úvod turnaje volno, pak si to v boji o osmifinále rozdá buď s Donnou Vekičovou z Chorvatska, nebo s Ruskou Nataljou Vichljancevovou.

"V Torontu jsem odehrála tři dobré zápasy, i když jeden jsem vyhrála po skreči soupeřky, myslím, že jsem předváděla solidní tenis a pokusím se v Cincinnati ještě trochu zlepšit," dodala.